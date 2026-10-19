Consejo Nacional de Educación solicita evaluar la eficacia de la plataforma SíseVe ante casos de violencia

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta del Consejo Nacional de Educación, Ada Gallegos, ha solicitado una evaluación sobre la efectividad de la plataforma SíseVe en el manejo de casos de violencia escolar. Esta medida busca asegurar que los protocolos de atención sean ejecutados con prontitud y rigor.

En entrevista para Exitosa, la funcionaria menciona que el sistema requiere una revisión exhaustiva frente a las 50,000 denuncias reportadas, para garantizar una respuesta adecuada a las víctimas y un seguimiento preciso en los centros educativos del país, priorizando siempre la protección escolar.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, la presidenta del Consejo Nacional de Educación, Ada Gallegos, pidió revisar la eficacia de la plataforma SíseVe frente a los casos de violencia escolar. Asimismo, planteó evaluar la atención de los reportes y el seguimiento de... pic.twitter.com/Z1K9hPwArl — Exitosa Noticias (@exitosape) October 19, 2026

Revisión necesaria del sistema SíseVe

El organismo autónomo ha planteado la necesidad de estudiar los procesos actuales del sistema de reporte. La intención principal es verificar si los protocolos permiten intervenciones oportunas para proteger a los estudiantes expuestos a situaciones de abuso o violencia constante.

"Necesitamos revisar ese sistema cuán efectivo está siendo para reportar con la prontitud y la atención a estos a este seguimiento y a estos protocolos. Lo que nosotros hablamos inclusive recuperar esta autoridad del docente y esta autonomía de las instituciones no se debería seguir postergando la atención inmediata a quienes está sufriendo estas situaciones de violencia", dijo la presidenta del Consejo Nacional de Educación.

La entidad subraya que la gestión de estas denuncias no debe limitarse a una cifra numérica fría, sino orientarse hacia un enfoque cualitativo. Este cambio permitiría medir el impacto real de las acciones correctivas aplicadas en la conducta de los agresores y la recuperación emocional de los afectados.

"Hay que ver la proporcionalidad con respecto a los hechos que se están cometiendo, pero sí, ambos tiene que haber una clara medidas de protección, pero también una clara respuesta que los actos no pueden quedar impune y eso es parte", dijo Ada Gallegos.

El sistema debe transformarse para ser un mecanismo integral que involucre tanto a los padres de familia como a los psicólogos en una red de seguridad escolar que garantice un entorno libre de violencia para todos los estudiantes.

Desafíos para mejorar la convivencia escolar

La especialista menciona que el enfoque educativo propuesto por el consejo prioriza la formación de valores y límites claros para los estudiantes desde el entorno familiar y escolar. Se busca establecer un equilibrio donde la autoridad del docente sea respetada mientras se fomenta una cultura de paz.

"Los estudiantes están en proceso de formación, el orden, el planteamiento de límites es sustancial para la formación de nuestros estudiantes, reconocer la autoridad, pero yo creo que debería haber mensajes en los que (digan que) no están solos", dijo Ada Gallegos, presidenta del Consejo Nacional de Educación.

Finalmente, la funcionaria enfatiza que la erradicación de la violencia escolar no es una tarea aislada, sino un desafío social que requiere el compromiso de autoridades, docentes y la sociedad en su conjunto para asegurar el bienestar socioemocional de los jóvenes ciudadanos y el desarrollo escolar.