Fiscalía investiga presunto abuso sexual grupal contra escolar en Talara: Defensoría exige atención inmediata

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía de Familia de Talara continúa con las diligencias para esclarecer una denuncia por presunto abuso sexual grupal contra una menor de edad, estudiante de la institución educativa estatal Santa Rosa de Lima, ubicada en la región Piura. El caso ha generado preocupación entre los habitantes de la provincia de Talara y motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, las autoridades vienen realizando las actuaciones necesarias para determinar las circunstancias en las que se habrían producido los hechos denunciados. Como parte de las primeras diligencias, se efectuaron los peritajes y exámenes médico-legales correspondientes a la presunta víctima.

Asimismo, se citó a declarar a los testigos que podrían aportar información relevante para el esclarecimiento del caso. La investigación busca reunir los elementos necesarios para establecer lo ocurrido e identificar las responsabilidades que correspondan, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

🚨 #LoÚltimo | La Fiscalía de Familia de Talara continúa realizando diligencias urgentes tras la denuncia por presunto abuso sexual grupal en agravio de una menor de edad, estudiante del Colegio Estatal Santa Rosa de Lima, en Piura. https://t.co/kiR2pLUpLl — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 14, 2026

Defensoría exige activar protocolos de protección escolar

Tras tomar conocimiento de la denuncia, la Defensoría del Pueblo intervino de oficio y exhortó a las autoridades competentes a adoptar medidas inmediatas para garantizar la protección integral de la estudiante.

La institución recordó que vivir libre de violencia constituye un derecho humano fundamental y que el Estado, junto con las comunidades educativas, tiene la obligación de priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, solicitó a la dirección del colegio Santa Rosa de Lima disponer el soporte emocional inmediato para la presunta víctima y coordinar el acompañamiento de los equipos de convivencia escolar de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Talara.

También requirió cumplir con el registro obligatorio del caso en el Libro de Incidencias y en el portal SíSeVe, plataforma del Ministerio de Educación destinada al reporte de situaciones de violencia escolar.

Además, pidió ejecutar con urgencia el Protocolo N.° 04, referido a la violencia sexual entre estudiantes y actualizado mediante la Resolución Ministerial N.° 383-2025-MINEDU. Estas disposiciones buscan orientar la atención de los casos, establecer medidas de protección y evitar que la víctima quede expuesta a nuevas situaciones de violencia.

#Piura 📣 | 🚨𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗦𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗨𝗘𝗕𝗟𝗢 𝗘𝗫𝗜𝗚𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗧𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗥𝗘𝗖𝗛𝗢𝗦 𝗬 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗠𝗜𝗘𝗡𝗗𝗔 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗗𝗔𝗦 𝗨𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗡𝗧𝗢 𝗖𝗔𝗦𝗢 𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗢𝗟𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗦𝗘𝗫𝗨𝗔𝗟 𝗘𝗡 𝗖𝗢𝗟𝗘𝗚𝗜𝗢 𝗗𝗘 𝗧𝗔𝗟𝗔𝗥𝗔 Con la finalidad de que se garantice el derecho fundamental a la educación en entornos seguros, libres de violencia y con absoluto respeto a la dignidad de la niñez y adolescencia, la Defensoría del Pueblo ha intervenido de oficio tras tomar conocimiento de la presunta agresión sexual sufrida por una estudiante en la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, perpetrada presuntamente por alumnos del mismo plantel. Nota de prensa 👉 https://t.co/va6ZYgnWcq #DefensoríaDelPueblo #TeDefiende — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) October 14, 2026

CEM de Talara deberá priorizar atención psicológica y legal

La intervención también comprende acciones dirigidas a facilitar la recuperación socioemocional de la menor. La Oficina Defensorial de Piura exhortó al Centro Emergencia Mujer (CEM) de Talara a brindar acompañamiento psicológico y social de manera prioritaria.

De igual manera, solicitó que se garantice el patrocinio legal gratuito, en caso de que la víctima lo requiera durante el desarrollo del proceso, para que pueda contar con orientación y representación especializada.

Como parte de las medidas preventivas, la Defensoría recomendó implementar acciones para detectar factores de riesgo dentro del entorno educativo y desarrollar actividades de tutoría que promuevan la acogida, la integración grupal y una convivencia escolar segura.