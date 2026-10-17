Presunto abuso grupal contra escolar en Talara: madre de víctima denuncia amenazas de muerte tras reportar agresión

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Otro caso de abuso grupal contra una escolar se reportó en el país, en esta ocasión en las inmediaciones de un colegio de Talara, en la región Piura. Diez alumnos habrían atacado a su compañera durante el recreo. Ahora, tras reportar dicha agresión, la madre de la víctima denunció que viene recibiendo amenazas de muerte.

Madre de estudiante agredida reporta amenazas en su contra

La madre de una adolescente de 15 años, quien habría sufrido abuso sexual dentro del colegio Santa Rosa de Lima denunció públicamente una serie de intimidaciones que sufre a raíz de que acudió a la comisaría para interponer una denuncia formal por la presunta agresión sexual que sufrió su menor hija.

Pese a esta situación, aseguró que continuará con las acciones necesarias para que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades que correspondan porque su hija se ha visto totalmente afectada por lo suscitado.

De acuerdo a las declaraciones de la progenitora, las autoridades de la institución educativa no atendieron oportunamente la situación en la que se encontraba su primogénita que fue reportada por la familia debido a que la docente asignada a la custodia de los estudiantes no llegó al aula en su horario establecido.

"Ella me contó que unos niños la habían violado y con cinco niñas la habían retenido para que no salga. Salió corriendo y cuando ella hace eso, unas niñas la agarran, la sientan en su carpeta y le tiran una cachetada. Le dijeron: 'Pobre que tú hables porque te va peor'", expresó.

Además, la madre de la menor agraviada manifestó su profunda preocupación por la afectación a la salud emocional y la integridad física de su hija tras lo ocurrido en el centro educativo por lo que solicitó asistencia psicológica especializada para su hija y al mismo tiempo medidas cautelares directas ante las constantes llamadas amenazantes .

Fiscalía investiga presunto abuso sexual y Defensoría exige atención inmediata

La progenitora señaló que la UGEL Talara e instituciones competentes abrieron las investigaciones administrativas sobre el caso. Ello motivó a que instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público intervinieran de manera directa.

🚨 #LoÚltimo | La Fiscalía de Familia de Talara continúa realizando diligencias urgentes tras la denuncia por presunto abuso sexual grupal en agravio de una menor de edad, estudiante del Colegio Estatal Santa Rosa de Lima, en Piura. https://t.co/kiR2pLUpLl — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 14, 2026 Lee también Gobierno fija nueva escala remunerativa para Sunarp: conoce quiénes accederán al aumento salarial

Como parte de las primeras diligencias, se efectuaron los peritajes y exámenes médico-legales correspondientes a la presunta víctima.Además, se citó a los testigos que podrían aportar información relevante para el esclarecimiento de lo sucedido.

La madre de una estudiante que habría sido violentada sexualmente por 10 compañeros en un colegio de Talara, en Piura, denunció que viene recibiendo amenazas de muerte e intimidaciones luego de que reportara el caso que afectó a su hija. Tras ello la UGEL Talara y el Ministerio Público investigan la denuncia.