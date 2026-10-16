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Conflicto en colegio

Detienen a profesora que golpeó a una madre de familia e insultó a policías: "Orgullosamente de ser más que tú"

Una maestra fue intervenida tras agredid a una madre de familia que reclamaba por presuntos maltratos a escolares. La UGEL inició un procedimiento administrativo y se reportó su separación preventiva.

La profesora fue denunciada.
La profesora fue denunciada. (Composición Exitosa)

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 16/10/2026

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Una profesora de Tumbes fue detenida luego de golpear a una madre de familia que reclamaba por presuntos maltratos contra estudiantes del colegio 040 del caserío El Limón. El caso también incluye un enfrentamiento verbal con agentes policiales y medidas administrativas mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Reclamos de padres precedieron a la intervención policial

La docente identificada como Violeta Becerra Aguilar fue intervenida por la Policía Nacional después de agredir a una madre de familia que acudió a reclamar por las denuncias relacionadas con el trato hacia los escolares. Durante la intervención, la profesora también protagonizó un enfrentamiento verbal con los agentes, hecho que quedó registrado en imágenes difundidas por medios de comunicación.

Los reclamos de las familias no comenzaron con este incidente. Días antes, padres de estudiantes del plantel habían denunciado presuntos maltratos físicos y psicológicos contra menores de primero y segundo grado de primaria. De acuerdo con reportes periodísticos, los apoderados llegaron a encadenar las instalaciones para exigir que las autoridades educativas atendieran sus quejas y revisaran la situación que, según afirmaban, afectaba a los escolares.

 "Orgullosamente de ser más que tú", presumía la maestra.

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La protesta de los padres buscaba que las autoridades educativas intervinieran ante las acusaciones presentadas contra la docente. Estas denuncias forman parte de los antecedentes del caso, pero deben considerarse hechos pendientes de esclarecimiento mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. Las versiones de las familias deberán ser evaluadas por las instancias competentes para determinar las responsabilidades que pudieran existir.

UGEL inicia procedimiento contra la profesora

Además de la intervención policial, los reportes periodísticos informaron que la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Tumbes inició un procedimiento administrativo sancionador contra la docente. También señalaron que fue separada preventivamente de sus funciones en el colegio mientras se revisa el caso y se evalúan los hechos denunciados por las familias.

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La separación preventiva constituye una medida distinta de una destitución definitiva. El procedimiento administrativo deberá determinar si corresponde aplicar una sanción, de acuerdo con las normas vigentes y los resultados de las actuaciones realizadas por las autoridades educativas. Esta evaluación también deberá considerar los antecedentes de las quejas presentadas por los padres de familia.

El caso reúne dos asuntos centrales: la agresión a la madre de familia y las denuncias previas por presuntos maltratos escolares en el colegio 040 de El Limón. Mientras continúan las investigaciones, la situación de la profesora en el plantel dependerá de las actuaciones administrativas, y las acusaciones deberán ser evaluadas por las instancias correspondientes.

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