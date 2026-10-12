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Cronograma de interrupción

Corte de LUZ el 12 y 13 de octubre en Lima y Callao: conoce qué distritos se verán afectados

Pluz Perú programó un corte de luz para este 12 y 13 de octubre en determinados distritos de Lima y el Callao. Conoce el horario y la ubicación exacta de la interrupción del servicio eléctrico.

Corte de luz: distritos sin electricidad en Lima y Callao.
Corte de luz: distritos sin electricidad en Lima y Callao. (Composición Exitosa)

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/10/2026

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Conoce en qué distritos de Lima y el Callao será el corte de luz programado para el 12 y 13 de octubre, según el cronograma oficial de Pluz Perú. ¿Tu zona está en la lista y en qué horarios será la interrupción temporal del servicio eléctrico?

¿Por qué será el corte de luz en Lima y el Callao?

De acuerdo al comunicado de Pluz Perú, el corte de luz afectará determinadas zonas de Lima y el Callao el lunes 12 y martes 13 de octubre debido a los trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutarán con el objetivo de mejorar la infraestructura del servicio eléctrico.

En ese marco, hace un llamado a sus usuarios para la comprensión del caso y tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas. 

Cronograma del corte de luz el 12 de octubre: distritos y horarios

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el lunes 12 de octubre:

Sectores afectados en Bellavista

  • Desde las 2:00 p. m. hasta las 4:00 p. m. en urb. San Antonio av. Guardia Chalaca cdras. 18, 20, 21, mz. D.

En San Martín de Porres

Programación del corte de luz.
Programación del corte de luz.

En Los Olivos

  • Desde la 1:30 p. m. hasta las 4:00 p. m. en urb. La Estrella av. Alfredo Mendiola cdra. 78, mz. E, av. Huandoy cdra. 78, mz. II, MM, M4, calle La Unidad cdra. 78, mz. D, E, F, LL4, MM, MM4, urb. Pro. jr. La Lealtad cdra. 78, mz. A, KK4, LL, LL4, jr. La Personalidad cdras. 4, 5, mz. A, I, II, II4, K, K4, LL, LL4, jr. La Puntualidad cdra. 78, mz. J4, JJ, JJ4, K, KK4, MZ J, JJ4, pasaje La Vitalidad mz. E.

Áreas afectadas por el corte de luz en Carabayllo
 

Zonas donde será el corte de luz el 12 de octubre.
Zonas donde será el corte de luz el 12 de octubre.

Sin luz por horas en Barranca

  • Desde las 8:30 a. m. hasta las 2:00 p. m. en cliente PM0451 ubicado en Panamericana Norte km. 196.6.

Zonas de Lima y el Callao afectados por corte de luz el 13 de octubre

Asimismo, el corte de luz afectará los siguientes distritos el martes 13 de octubre. Revisa detenidamente las zonas para tomar tus precauciones desde ya:

En San Juan de Lurigancho

Corte de luz.
Corte de luz.

En Pueblo Libre

  • Desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en av. La Marina cdras. 13, 16, calle 1 mz. A, calle NN2 cdra. 1, calle Santa María cdra. 1, calle Santa María cdra. 14, parcela de la ex Hacienda Cueva. Av. La Marina cdra. 16 mz. A.

Sin luz en Puente Piedra

Áreas afectadas por interrupción del servicio eléctrico.
Áreas afectadas por interrupción del servicio eléctrico.

En Magdalena del Mar

  • Desde las 10:30 a. m. hasta la 1:30 p. m. en jr. Alfonso Ugarte cdras. 4, 5, av. Federico Monasterio cdra. 5, calle Mariscal Ramón Castilla cdras. 3, 4.

En Los Olivos

Corte de luz en Los Olivos.
Corte de luz en Los Olivos.

En Huacho

  • Desde las 9:30 a. m. hasta las 3:00 p. m. en PM1368 ubicado en la av. Panamericana Norte km. 8.

Si identificas que tu distrito se verá afectado por el corte de luz programado para el 12 y 13 de octubre, se aconseja tomar medidas preventivas como alistar linternas y cargar horas antes tus dispositivos electrónicos.

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