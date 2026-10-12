Corte de AGUA el 13 de octubre: ¿qué distritos de Lima se verán afectados, según Sedapal?

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo corte temporal del servicio de agua potable está programado para el martes 13 de octubre. Descubre el cronograma donde se especifica qué distritos de Lima se verán afectados y en qué horarios, según Sedapal.

Sedapal anuncia corte de agua el 13 de octubre

Según el último reporte de Sedapal en su canal de difusión de WhatsApp, el corte de agua programado para este martes 13 de octubre, responde a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y otras labores técnicas que tienen como objetivo seguir optimizando la infraestructura del suministro.

En ese sentido, la empresa pide la comprensión de sus usuarios y les insta a revisar el cronograma oficial para verificar las zonas exactas que se verán afectadas por la interrupción temporal del servicio. También se aconseja juntar agua con anticipación.

¿En qué distritos de Lima será el corte de agua? Horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el martes 13 de octubre:

En La Molina

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en Coop . Los Constructores mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, F1, H1, G1, G2, A. H. Hijos de Constructores.

mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, F1, H1, G1, G2, A. H. Hijos de Constructores. Desde las 11:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. en urb. Portada de La Planicie.

Desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en urb. Corvina, A. H. Paraje de Puruchuco, Condominio Puerta de Hierro, urb. Mayorazgo I y II etapa, urb. Santa Patricia I etapa, Habilitación Las Palmeras.



En San Juan de Miraflores

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Néstor Batanero, A. H. El Inti, Cooperativa América, A. H. Umamarca, Mariano Santos, Las Perlas, Alipio Ponce, Villa Los Eucaliptos, Defensores de Lima II, asoc. Santa Rosa, Conjunto Residencial Inclá IV etapa. Asimismo, Sedapal reporta qué otras zonas de este distrito se verán afectadas por el corte de agua el martes, que se muestran en la imagen:

Áreas afectadas por el corte de agua en SJM.

Áreas afectadas en Santiago de Surco

Desde las 12:00 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. Los Morochucos, urb. Los Rosales, urb. La Virreyna, urb. Las Alamedas de Surco, urb. El Carrizal. Cuadrante: av. Ayacucho, av. Santiago de Surco, av. Surco, av. Paseo de la República.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho

Sectores sin agua de forma temporal en SJL.

Zonas afectadas en Miraflores

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. Miraflores. Cuadrante: av. 28 de Julio, av. José Larco, Malecón 28 de Julio, Malecón de la Reserva, av. Ricardo Palma, av. Paseo de la República, Calle Schell.

En Puente Piedra

Desde las 2:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. en sectores 363 y 364 por instalación de válvula de compuerta en los siguientes sectores del distrito de Puente Piedra:

Corte de agua en Puente Piedra.

En El Agustino

Desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en A. H. Virgen del Carmen, A. H. Nocheto, A. H. Señor de los Milagros, P. J. Villa Hermosa, A. H. Los Perales, A. H. Ampliación Nocheto mzs. A y B.

En ese sentido, ten en cuenta el cronograma de corte de agua programado para el 13 de octubre por Sedapal para identificar a tiempo qué zonas de Lima se verán afectados por la interrupción temporal del servicio.