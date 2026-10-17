Corte de LUZ en Lima y Callao el 18 y 19 de octubre: revisa qué distritos se verán afectados

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz sorprenderá a vecinos de Lima y el Callao. Conoce qué distritos se verán afectados con la interrupción temporal del servicio eléctrico programado para el domingo 18 y lunes 19 de octubre. ¿Tu zona está en la lista?

Anuncian corte de luz en distritos de Lima y Callao

Pluz Perú anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán algunos sectores de la capital y del primer puerto del Perú. De acuerdo al comunicado, el cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico.

Se pide a los vecinos de las zonas afectadas la comprensión del caso y tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas el domingo 18 y lunes 19 de octubre.

Programación del corte de luz el 18 de octubre: ¿en qué zonas?

Para saber a tiempo si tienes un corte programado, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el domingo 18 de octubre:

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. en av. Los Ciruelos cdra. 4.

Desde la 1:00 p. m. hasta las 6:00 p. m. en av. Los Ciruelos / Próceres de la Independencia.

Distritos afectados por corte de luz el 19 de octubre

Asimismo, Pluz Perú precisó en su comunicado que el corte de luz también afectará los siguientes distritos el lunes 19 de octubre. Revisa detenidamente las zonas para tomar tus precauciones desde ya:

Sectores afectados en el Rímac

Programación de corte de luz.

En Lima Cercado

Desde las 00:00 hasta las 6:00 a. m. en jr. Huancavelica cdras. 2, 4, 7, 8, 9, jr. Angares cdras. 2, 3, 4, 5, 7, 8, jr. Tayacaja cdras. 3, 4, 5, calle S/N cdras. 3, 4, 8, 9, jr. Ica cdras. 7, 8, 9, psje. Privado cdra. 3, av. Emancipación cdra. 8, jr. Cañete cdra. 4.

En Jesús María

Desde las 2:00 p. m. hasta las 4:00 p. m. en jr. Inca Ripac cdra. 3.

Desde las 3:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. en jr. Daniel Olaechea cdra. 1, av. Gral. Felipe Salaverry cdra. 21, calle Sánchez Cerro cdra. 21, jr. Inca Ripac cdra. 3.

Sin luz por horas en sectores de Los Olivos

Corte de luz programado para el 19 de octubre.

En Huacho

Desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. en av. Ferrocarril, calle Los Álamos y calle Buenos Aires, ubicados en el distrito de Huaura.

En Puente Piedra

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en av. La Libertad mz. M Lt. 7 Predio Rústico.

Así que si tenías pensado hacer uso del servicio eléctrico en tu casa o negocio el 18 o 19 de octubre, sería ideal revisar primero el cronograma de Pluz Perú para verificar qué distritos se verán afectados por el corte de luz programado para esos días.