Cronograma de PAGOS de SUELDOS al sector público vía Banco de la Nación: ¿quiénes cobran este 20 y 21 de octubre?

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los trabajadores del sector público recibirán sus sueldos de manera progresiva este mes, de acuerdo con el cronograma oficial aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Conoce quiénes podrán cobrar este martes 20 y miércoles 21 de octubre, a través del Banco de la Nación.

¿Qué trabajadores del sector público cobran el 20 de octubre?

No solo los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) vienen recibiendo el pago de sus pensiones, lo que es un alivio económico para muchos de ellos, sino que miles de trabajadores estatales ya tienen definida la fecha en la que recibirán sus sueldos de octubre de 2026.

El cronograma de pagos establece que las remuneraciones del sector público se abonarán de manera escalonada, según la entidad a la que pertenece cada trabajador. Para evitar inconvenientes y contratiempos, te revelamos qué trabajadores del país podrán recibir sus sueldos este martes 20 de octubre:

Ministerio de Educación, incluidas las universidades.

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Ministerio de Defensa.

Poder Judicial.

Ministerio Público.

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ministerio de Justicia.

Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras.

Contraloría General de la República.

Congreso de la República.

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Ministerio de Energía y Minas.

¿Quiénes cobrarán el 21 de octubre vía Banco de la Nación?

De acuerdo al cronograma oficial publicado por el Banco de la Nación, el grupo de trabajadores de entidades públicas que podrá recibir su remuneración el miércoles 21 de octubre de 2026, serán los siguientes:

Ministerio del Interior.

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Defensoría del Pueblo.

Relaciones Exteriores.

ONP inicial pago de pensiones a domicilio: ¿desde cuándo?

La ONP anunció que desde el 15 al 24 de octubre realizará el pago de pensiones a domicilio. Las fechas por zonas en Lima Metropolitana son las siguientes:

Del 15 al 17 de octubre en Lima Norte : Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

: Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla. Del 18 al 19 de octubre en Lima Sur: Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Del 20 al 22 de octubre en Lima Centro: Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

Cronograma de pagos ONP en octubre 2026.

Para aquellos pensionistas que no fueron ubicados durante esas primeras fechas, tendrán una oportunidad más para recibir su pensión en su domicilio. Según la ONP recibirán una segunda visita el 23 y 24 de octubre.

Finalmente, la ONP detalla que las visitas también se realizarán en diversas regiones del país, beneficiando a más de 3 mil pensionistas, entre ellos, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Para evitar contratiempos, se aconseja revisar el cronograma de pagos a trabajadores del sector público e identificar si estás dentro del grupo que podrá cobrar su sueldo el 20 y 21 de octubre.