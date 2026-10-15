Trabajadores de estos 7 sectores públicos cobran sus SUELDOS el 23 de octubre vía Banco de la Nación

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los trabajadores de siete sectores públicos recibirán el pago de sus sueldos el viernes 23 de octubre de 2026, de acuerdo con el cronograma oficial de pagos establecido para este mes. Conoce quiénes están incluidos y qué deben tener en cuenta para disponer de su dinero.

Cronograma de pagos para el sector público en octubre

Mientras que la presidenta Keiko Fujimori daba a conocer que el próximo año 2027 se ampliará el presupuesto del programa social "Contigo", con el propósito de incorporar a 100 mil personas con discapacidad, se da una buena noticia para los trabajadores del sector público.

Pues bien, tal como los pensionistas de la ONP ya vienen recibiendo sus pensiones conforme al cronograma aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la misma medida se efectuará para los que laboran en sectores públicos, conforme a la Resolución Viceministerial N° 0005-2025-EF/11.01, publicada en el diario oficial El Peruano.

Las remuneraciones correspondientes al mes de octubre de este 2026 serán abonadas de manera escalonada siguiendo la programación establecida por el Banco de la Nación, para evitar inconvenientes y contratiempos al momento de ir a cobrar el dinero.

¿Qué trabajadores del sector público cobran el 23 de octubre?

De acuerdo al cronograma oficial publicado por el Banco de la Nación, el grupo de trabajadores de entidades públicas que podrá recibir su remuneración el viernes 23 de octubre de 2026, serán aquellos que laboren en estas instituciones:

Ministerio de la Producción.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Fuero Militar Policial

Junta Nacional de Justicia.

Jurado Nacional de Elecciones.

Tribunal Constitucional.

Se recomienda que los servidores que pertenezcan a estas entidades deben revisar que sus datos bancarios y su cuenta de remuneraciones se encuentren correctamente habilitados para evitar inconvenientes al momento de recibir el depósito. Para revisar las otras fechas de pago de sueldos para el sector público, puedes acceder al siguiente LINK oficial del Banco de la Nación.

Otro dato importante para los trabajadores

Si eres trabajador del sector privado debes tener en cuenta que, de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el plazo legal para el pago de la CTS vence el 15 de noviembre, pero este 2026 esa fecha caerá en domingo, por lo que el abono del segundo depósito podrá realizarse hasta el lunes 16 noviembre, ya que recuerda que el desembolso se realiza solo en días hábiles.

Los que se verán beneficiados con el pago del segundo depósito de la CTS este 2026 serán aquellos trabajadores formales en planilla del régimen laboral privado, sean de contrato fijo o indefinido, siempre que trabajen al menos cuatro horas diarias en promedio.

En conclusión, el viernes 23 de octubre de 2026 está previsto el pago de sueldos para trabajadores de siete sectores públicos: Ministerio de Producción, de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, JNJ, JNE, y el Tribunal Constitucional, mediante las cuentas correspondientes del Banco de la Nación.