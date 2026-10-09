Día Mundial del Huevo: recomiendan consumir dos al día para obtener proteínas necesarias

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del Día Mundial del Huevo, el especialista de la Cadena de Aves y Cerdos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Enrique Gutiérrez, recomendó consumir al menos dos huevos al día por su aporte de proteínas y otros nutrientes esenciales para el organismo.

¿Cómo nació el Día del Huevo?

La celebración, impulsada internacionalmente por la World Egg Organisation (WEO), tiene como objetivo destacar al huevo como una fuente natural de proteínas de alta calidad, además de promover su incorporación en una alimentación equilibrada.

Como parte de su diálogo con Exitosa, Enrique Gutiérrez, especialista de la Cadena de Aves y Cerdos del Midagri, recomendó consumir dos huevos al día por su aporte de proteínas. La sugerencia se dio en el marco del Día Mundial del Huevo, que busca destacar el valor nutricional de este alimento.

Además, el huevo contiene colina, vitamina D, vitamina B12 y selenio, nutrientes que cumplen funciones esenciales en el cuerpo . Su versatilidad permite incluirlo en distintas preparaciones y adaptarlo a diferentes estilos de alimentación.

🥚🐔 #DíaMundialDelHuevo | Un alimento nutritivo, versátil y presente en la mesa de millones de peruanos. Desde el Midagri, impulsamos la producción avícola nacional, que genera oportunidades para miles de productores y contribuye a la seguridad alimentaria del país. #MidagriResponde — MIDAGRI PERÚ (@midagriperu) October 9, 2026

Desmienten mitos sobre el consumo de huevo

El especialista recordó que durante años circularon creencias sobre los supuestos efectos negativos del huevo, como el aumento de peso y del colesterol, así como la idea de que no debía consumirse más de una unidad al día.

"Antiguamente, había mitos de que el huevo engordaba, aumentaba el colesterol, de que no se podía comer más de un huevo, pero eso se ha desmitificado a través de estudios que recomiendan el consumo masivo de huevos", señaló.

Asimismo, también destacó su aporte a la alimentación de los deportistas, al explicar que algunos suplementos utilizados para favorecer el desarrollo muscular contienen ingredientes derivados del huevo.

Producción y consumo de huevo en el Perú

De acuerdo con las cifras compartidas del Ministerio de Salud (Minsa), en 2025 la producción nacional superó las 511 mil toneladas de huevo de gallina. Asimismo, el consumo anual alcanzó los 238 huevos por persona.

Las principales regiones productoras fueron:

Ica con el 41,46 % de la producción

con el 41,46 % de la producción Lima con el 28,26 %

con el 28,26 % La Libertad con el 16,73 %.

Incluso, señaló que el Perú también ha llegado a mercados internacionales como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Tailandia, México y países de Centroamérica mediante la exportación de productos derivados del huevo.

Finalmente, el Día del Huevo busca recordar la importancia de este alimento accesible y nutritivo, así como promover el consumo de dos unidades al día para recibir sus sus beneficios en una dieta variada y equilibrada.