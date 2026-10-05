¿Vas a comprar turrón? MINSA brinda recomendaciones para evitar riesgos a la salud

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el inicio de octubre, uno de los productos que vuelve a ocupar un lugar importante en las mesas de los peruanos es el turrón. Ante el incremento de su consumo durante esta temporada, el Ministerio de Salud (MINSA) difundió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos puedan adquirir este tradicional alimento en buenas condiciones y evitar posibles riesgos para la salud.

¿Qué revisar al comprar turrón? MINSA recomienda lo siguiente

A través de sus redes sociales, el MINSA recordó que es importante prestar atención al estado del producto, su empaque y las condiciones en las que es comercializado antes de realizar una compra.

Si se opta por comprar una porción de turrón, las autoridades sanitarias recomiendan verificar que el alimento se encuentre debidamente protegido del polvo, insectos y otros agentes contaminantes . Asimismo, se debe evitar adquirir productos que estén expuestos directamente al ambiente o que sean manipulados de manera directa por los vendedores o consumidores.

En el caso de los turrones que se comercializan en cajas o empaques cerrados, es fundamental comprobar que estos se encuentren completamente sellados y en buen estado. El envase no debe presentar señales de deterioro, roturas o aperturas que puedan comprometer la seguridad del alimento.

Además, antes de comprar el producto, se debe revisar la información que aparece en el etiquetado. Entre los datos que deben ser considerados están el nombre del producto, la lista de ingredientes, la fecha de vencimiento y el registro sanitario vigente.

¿Antojo de turrón? ¡Cuidado! Antes de comprar este producto, toma en cuenta las recomendaciones de nuestra especialista. ¡Disfruta de esta tradición sin exponer tu salud! 💜 https://t.co/0yZY1EqcT4 October 3, 2026

Cuidado con los empaques deteriorados

El Ministerio de Salud también recomienda no adquirir turrones cuyo empaque esté abierto, roto o deteriorado. Ante cualquiera de estas condiciones, lo mejor es elegir otra opción que garantice mejores condiciones de conservación.

La recomendación también se extiende al momento de consumir el producto. Si después de probar el turrón presenta un sabor ácido o avinagrado, no debe continuar consumiéndose.

Durante octubre, cuando aumenta la oferta y demanda de este tradicional dulce peruano, verificar las condiciones de higiene, conservación y etiquetado resulta fundamental. De esta manera, los consumidores pueden disfrutar del turrón de forma segura y reducir el riesgo de ingerir un producto que pueda afectar su salud.

Finalmente, seguir estas recomendaciones del MINSA como, verificar el estado, empaque y etiquetado del turrón permitirá realizar una compra segura y prevenir posibles riesgos para la salud. Además, es importante elegir productos correctamente conservados y evitar aquellos que presenten señales de deterioro o alteraciones.