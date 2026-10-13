Directores de colegios en Lima bajo amenaza por alumnos: denunciarán a padres que no cuiden el comportamiento de sus hijos en el colegio

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones para Exitosa, Cornelio Gonzáles Torres, director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), mencionó que directores de colegios en Lima Metropolitana están siendo víctimas de graves amenazas de muerte por parte de grupos de estudiantes.

El funcionario menciona que estos alumnos, al ser reprendidos por intentar imponer orden o corregir conductas inapropiadas, responden con mensajes intimidantes que ponen en riesgo la integridad de los docentes.

Ante esta situación, el Ministerio de Educación ha lanzado nuevos lineamientos para fortalecer la disciplina en las escuelas. El objetivo es que los directivos tengan el respaldo necesario para actuar frente a actos violentos y que los padres de familia asuman su responsabilidad en la formación de sus hijos.

Amenazas y falta de control escolar

Torres menciona que existen grupos organizados de alumnos que han tomado el control de algunas instituciones, generando desorden y atacando a quienes intentan establecer reglas. Las autoridades han detectado que estos estudiantes llegan incluso a portar armas y vender productos prohibidos dentro de los planteles.

"Tengo directores actualmente que son amenazados por grupo de 15 alumnos y en la web le saca y te vamos a matar si sigues con lo mismo. (...) Encontramos alumnos que están vendiendo pastillitas, que están vendiendo cigarrillos electrónicos, no se podía hacer nada, a otros se les ha detectado con armas, a otros con cuchillo", mencionó.

Para enfrentar este escenario, se han tipificado estas conductas como faltas muy graves, permitiendo que las autoridades escolares denuncien estos casos ante el Ministerio Público de manera inmediata.

Responsabilidad y rol de los padres

La normativa establece que si un alumno comete una falta grave y el padre no se presenta a la institución para velar por su hijo, este será denunciado, bajo la premisa de que la disciplina comienza en el hogar.

"Si el padre de familia no asiste a la institución educativa para velar por su hijo, va a ser denunciado en el Ministerio Público. (...) los padres de familia están obligados ahora con esta normatividad de la resolución 613 a tener que participar en la educación de sus hijos". Agregó.

Con la implementación de estas medidas, el gobierno espera que el próximo año escolar inicie con reglas claras, donde los directivos tengan mayor autoridad y los estudiantes que no respeten las normas enfrenten procesos de separación del centro educativo.