Colegios adelantan cierre del año escolar: ¿qué regiones terminarán las clases antes por El Niño 2026-2027?

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El riesgo de lluvias intensas por el fenómeno El Niño 2026-2027 ha llevado a las autoridades educativas a reorganizar el calendario escolar en distintas partes del Perú.

¿Qué regiones adelantarán el fin del año escolar?

Al menos nueve regiones cuentan con disposiciones para adelantar la culminación de las clases, aunque las fechas y condiciones varían según la vulnerabilidad de cada zona y las medidas aprobadas por sus autoridades.

De acuerdo con las resoluciones y directivas regionales revisadas, estas son las fechas previstas:

Piura: 27 de noviembre para colegios públicos y privados de la región.

27 de noviembre para colegios públicos y privados de la región. Ica: 30 de noviembre para el primer grupo de 66 instituciones educativas vulnerables.

30 de noviembre para el primer grupo de 66 instituciones educativas vulnerables. La Libertad: 2 de diciembre para colegios públicos y privados.

2 de diciembre para colegios públicos y privados. Lambayeque y Tumbes: 4 de diciembre.

4 de diciembre. Áncash: 4 de diciembre para el término de las clases presenciales, con actividades virtuales posteriores en determinadas jurisdicciones.

4 de diciembre para el término de las clases presenciales, con actividades virtuales posteriores en determinadas jurisdicciones. Arequipa, Tacna y Huánuco: 11 de diciembre.

11 de diciembre. Ica: el segundo grupo de instituciones educativas culminará el 11 de diciembre.

En Lima Metropolitana y Lima Provincias también se identificaron cambios, pero estos no comprenden a todos los colegios. En la UGEL 10 de Huaral, las clases presenciales terminarán el 4 de diciembre y continuarán virtualmente del 7 al 11. En la UGEL 04 de Lima Metropolitana, la medida alcanza a instituciones focalizadas de Carabayllo, Comas y otras zonas vulnerables.

Asimismo, cinco Colegios de Alto Rendimiento (COAR) de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Áncash culminarán sus clases el 2 de diciembre. La medida comprende a 1.373 estudiantes y contempla jornadas de recuperación.

🔴🔵 #ExitosaPerú 🇵🇪🇵🇪 | Ante los efectos y riesgos asociados al fenómeno El Niño, las autoridades educativas de La Libertad dispusieron adelantar el cierre del año escolar. Las clases culminarán el próximo 2 de diciembre, como medida preventiva frente a posibles lluvias intensas y otras emergencias. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL September 27, 2026

¿Cómo se recuperarán las clases y qué pasará con los aprendizajes?

El adelanto del cierre escolar no significa necesariamente que los estudiantes perderán contenidos, pero exige reorganizar las actividades pedagógicas para cumplir con los objetivos académicos.

En regiones como Ica, Arequipa, Tacna y Huánuco, la semana del 12 al 16 de octubre, inicialmente destinada a labores de gestión institucional, fue incorporada al calendario de clases.

En Piura, la Dirección Regional de Educación dispuso la reprogramación de 13 jornadas para completar 160 días lectivos. En La Libertad, la programación contempla 167 días lectivos, con actividades de recuperación durante octubre.

Sin embargo, especialistas advierten que recuperar jornadas no debería limitarse a aumentar las horas de estudio. También se alertó sobre las dificultades de recurrir exclusivamente a la educación virtual debido a las diferencias de conectividad y acceso a dispositivos.

Ante este escenario, los especialistas plantean evaluar los conocimientos adquiridos, distribuir las tareas sin sobrecargar a los alumnos y establecer mecanismos de refuerzo, incluso durante el siguiente año escolar.

El adelanto de las clases busca proteger a la comunidad educativa frente a los posibles efectos de El Niño, pero su aplicación debe acompañarse de una planificación que garantice la continuidad del aprendizaje. Por ello, las familias deben verificar las disposiciones de sus respectivas instituciones educativas y UGEL, ya que las fechas y modalidades no son iguales en todo el país.