Lineamientos escolares: exviceministro Guillermo Molinari advierte pérdida de autoridad en los colegios

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exviceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación (Minedu), Guillermo Molinari, se pronunció sobre la disciplina escolar y la pérdida de autoridad en las instituciones educativas. Asimismo, sostuvo que los lineamientos incorporados en la práctica contribuyeron a esta situación y planteó el debate sobre los deberes estudiantiles.

Molinari cuestiona los lineamientos de disciplina escolar

En entrevista con Exitosa, Guillermo Molinari atribuyó la pérdida del principio de autoridad a las disposiciones que se fueron incorporando en la práctica educativa. Su declaración se produjo en medio de la presentación de nuevos lineamientos del Minedu, que buscan establecer criterios para atender las faltas cometidas por estudiantes.

"La falta de autoridad es por los lineamientos que se fueron sumando en la práctica", señaló el exviceministro.

Molinari también cuestionó el énfasis puesto en los derechos de los estudiantes, al considerar que no se prestó la misma atención a sus deberes. Este planteamiento se relaciona con la discusión sobre las responsabilidades de los alumnos, el cumplimiento de las normas internas y el papel de los docentes en las aulas.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el exviceministro de Gestión Pedagógica del MINEDU, Guillermo Molinari, considera que el principio de autoridad se perdió en los colegios por los lineamientos que se sumaron en la práctica. Señaló que se llegó a hablar... pic.twitter.com/TtIbKrvzch — Exitosa Noticias (@exitosape) October 13, 2026

La discusión ocurre mientras el Minedu plantea una clasificación de las faltas escolares en tres categorías: leves, graves y muy graves. La propuesta contempla medidas correctivas y sanciones de acuerdo con la conducta registrada, así como procedimientos para comunicar las decisiones a las familias.

¿Qué plantean los nuevos lineamientos del Minedu?

Los lineamientos presentados por el Gobierno buscan reforzar la autoridad de directores y docentes, además de establecer reglas para atender situaciones que afecten la convivencia escolar. Entre las conductas consideradas figuran las agresiones, los daños a la propiedad educativa y el uso indebido de celulares.

La propuesta también contempla medidas ante las faltas graves y muy graves, que pueden incluir suspensión, matrícula condicional y separación definitiva del centro educativo, según la conducta y los criterios establecidos. La aplicación de estas disposiciones debe considerar el procedimiento correspondiente y la comunicación con los padres.

Sanciones ante faltas.

La iniciativa incluye, además, la posibilidad de solicitar la reconsideración de una separación definitiva. Según esta información, los padres dispondrían de tres días hábiles para presentar el pedido, mientras que el colegio tendría cinco días hábiles para resolverlo.

El proyecto será sometido a una etapa de prepublicación para recibir aportes antes de su aprobación definitiva. Por ello, las disposiciones anunciadas deben distinguirse de las reglas que finalmente entren en vigor. El debate sobre la disciplina escolar continúa centrado en la autoridad docente, los derechos estudiantiles y el cumplimiento de los deberes.