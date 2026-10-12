Minedu restablecerá la nota de conducta en los colegios públicos a nivel nacional

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció oficialmente el restablecimiento de la nota de conducta en los colegios públicos de todo el país. La medida busca evaluar el comportamiento de los estudiantes y su desenvolvimiento dentro de la comunidad educativa como parte central de su desarrollo integral.

Fortalecimiento de la disciplina escolar y clasificación de faltas en las aulas

La norma contempla establecer reglas claras y procedimientos transparentes para promover una convivencia respetuosa y segura en todos los planteles estatales. El titular del sector explicó que la educación escolar no debe limitarse únicamente a los contenidos académicos, sino también a la convivencia social.

Los nuevos lineamientos establecen una clasificación estructurada de las infracciones estudiantiles divididas en niveles leves, graves y muy graves. Entre las faltas graves se incluye el uso indebido de celulares, acumular más de tres tardanzas injustificadas y las agresiones psicológicas o físicas leves. Por su parte, las conductas muy graves abarcan situaciones de acoso escolar, violencia sexual, extorsión, discriminación y el uso de armas dentro del colegio.

Para responder ante estos comportamientos, el marco normativo contempla la aplicación de medidas correctivas progresivas y sanciones proporcionales según cada caso específico. Las acciones van desde amonestaciones escritas y reparación de daños hasta suspensiones temporales, matrícula condicional o la separación definitiva del plantel.

Protocolos de comunicación, asistencia psicológica y proceso de aprobación

Frente a la ocurrencia de una falta grave o muy grave, el protocolo exige que el hecho se registre y notifique a la dirección en un plazo máximo de 24 horas. Del mismo modo, la institución educativa deberá comunicar la situación a los padres de familia para fijar las medidas correctivas respetando el debido proceso.

En los escenarios de separación definitiva, el Minedu garantizará que los escolares no pierdan el año escolar mediante una modalidad educativa de carácter híbrido. Este formato de enseñanza virtual estará supervisado por la UGEL correspondiente e incluirá sesiones presenciales diseñadas para facilitar la reinserción social.

Actualmente, el documento normativo se encuentra en etapa de prepublicación con el objetivo de recibir sugerencias de especialistas, docentes y padres de familia. Una vez que la norma sea oficializada en el diario oficial, las instituciones educativas contarán con un plazo de 30 días para adecuar sus reglamentos internos.

Este periodo permitirá a las comunidades escolares adaptar sus herramientas de gestión pedagógica a las nuevas disposiciones. En ese sentido, el Minedu busca consolidar un entorno escolar seguro que garantice el respeto mutuo, el principio de autoridad y el desarrollo integral de los estudiantes en todo el país.