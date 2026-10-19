DNI electrónico: ¿Cómo tramitarlo mediante la aplicación DNI BioFacial? Conoce AQUÍ los pasos que debes seguir

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ofrece una alternativa digital para facilitar la obtención del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe).

A través de la aplicación DNI BioFacial 3.0, los ciudadanos mayores de edad pueden iniciar el trámite de renovación por caducidad o solicitar por primera vez este documento si aún cuentan con el DNI azul.

La herramienta está disponible para dispositivos Android e iOS y permite verificar la identidad del usuario mediante el reconocimiento facial, además de capturar la fotografía requerida para el procedimiento. Para utilizarla, es necesario contar con un celular compatible, preferentemente de gama media o alta, cámara frontal y una conexión estable a internet.

¿Cómo solicitar el DNI electrónico desde tu celular?

El primer paso consiste en descargar DNI BioFacial 3.0 y seleccionar el trámite que se desea realizar. Luego, el usuario deberá seguir las instrucciones del aplicativo para completar la captura y validación biométrica de su rostro.

Una vez aprobada esta etapa, el sistema redirigirá al ciudadano a la plataforma web del Reniec, donde podrá continuar y culminar el procedimiento. El acceso directo está disponible en el siguiente enlace: https://apps.reniec.gob.pe/EmisionDnie/.

Respecto a los pagos, la renovación del DNI electrónico por caducidad tiene un costo de S/ 41 y utiliza el código 0525. En cambio, quienes soliciten por primera vez el DNIe y todavía tengan el DNI azul pueden acceder a una tarifa promocional de S/ 30, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

El pago puede efectuarse durante el procedimiento en la plataforma web del Reniec mediante tarjeta de crédito, tarjeta de débito o Yape. También existe la posibilidad de realizarlo previamente a través de Pagalo.pe.

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¿Cómo tomarte la fotografía para evitar inconvenientes?

La captura de la fotografía es una de las etapas fundamentales del trámite, debido a que el sistema necesita reconocer correctamente los rasgos faciales del ciudadano. Por ello, el Reniec recomienda realizar el procedimiento con la ayuda de otra persona, ya que se utilizará la cámara posterior del celular.

Antes de comenzar, ambos deben ubicarse en un ambiente bien iluminado, con la luz dirigida hacia el rostro y sin sombras ni contraluz. También se aconseja utilizar una pared lisa y de color claro, preferentemente blanca, como fondo de la fotografía.

Durante la captura, la persona que brinda asistencia debe sostener el dispositivo firmemente a la altura de los ojos y cuidar que el rostro quede correctamente encuadrado. El ciudadano, por su parte, debe mirar directamente al lente, mantener la cabeza quieta y evitar sonreír.

Además, es necesario retirar gorras, sombreros y otros accesorios que oculten las facciones. Las excepciones corresponden a motivos religiosos o médicos. También se recomienda evitar prendas blancas o demasiado claras, así como peinados y adornos voluminosos que modifiquen el contorno del rostro.

Finalmente, es importante tener en cuenta que DNI BioFacial 3.0 está destinado exclusivamente a mayores de edad. Los padres que necesiten tramitar el documento de identidad de sus hijos menores deberán acudir presencialmente a una agencia del Reniec. Seguir las indicaciones de la aplicación y preparar adecuadamente la fotografía permitirá realizar el procedimiento con mayor facilidad y evitar inconvenientes durante la validación.