Circuito Mágico del Agua: raza Chaku Andino tendrá su presentación oficial este domingo 18 de octubre

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El perro peruano Chaku Andino tendrá su presentación oficial este domingo 18 de octubre en el Circuito Mágico del Agua de Lima, en una actividad que busca dar a conocer las características de esta raza nacional, recientemente reconocida por la Federación Canina Americana. El evento reunirá exhibiciones, evaluaciones para la certificación de ejemplares y concursos caninos.

Presentación del Chaku Andino este 18 de octubre

La jornada se desarrollará con el respaldo del Servicio de Parques de Lima (SERPAR) y es organizada por la Asociación Canófila Peruana y la Unión Canófila Peruana (ACP-UCPE) y comenzará a las 3:00 p. m. Durante la actividad, los asistentes podrán conocer más sobre el Chaku Andino, una raza peruana que busca ganar mayor reconocimiento.

Como parte de la programación, se realizarán exhibiciones para mostrar las características físicas y particulares de la raza. Asimismo, se llevarán a cabo evaluaciones destinadas a certificar ejemplares de esta raza y del pastor Chiribaya, otro perro vinculado a la historia canina del Perú.

Asimismo, la actividad también incluirá concursos caninos latinoamericanos, que permitirán la participación de ejemplares previamente inscritos. Estas competencias formarán parte de la programación preparada para la presentación oficial, que busca impulsar el conocimiento y la valoración de las razas peruanas.

Además, durante el encuentro se proyectará un video sobre la historia del Chaku Andino, con el propósito de ofrecer a los asistentes información sobre sus orígenes y contribuir a la difusión de esta raza.

La presentación se realizará en el Circuito Mágico del Agua, uno de los espacios recreativos de Lima que alberga actividades culturales y de entretenimiento para el público.

¿Quiénes pueden participar en la presentación del Chaku Andino?

Los organizadores precisaron que únicamente podrán participar los perros que hayan sido inscritos previamente. Por ello, las personas interesadas en presentar a sus ejemplares deberán verificar las condiciones de participación antes de acudir al evento.

Chaku Andino fue reconocido como raza

La noticia fue informada por la Asociación Canófila Peruana-Unión Canófila Peruana (ACP-UCPE), organización que impulsó el expediente tras más de una década de investigación en comunidades altoandinas del país.

Finalmente, la presentación oficial del Chaku Andino se dará este domingo 18 de octubre en el Circuito Mágico del Agua en el Centro de Lima desde las 3 de la tarde, busca impulsar el reconocimiento de esta raza peruana y promover su historia, características. Por ello, esta jornada también incluirá exhibiciones, evaluaciones y concursos caninos.