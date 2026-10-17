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Kiara Lozano, de Corazón Serrano, se somete a cirugía estética y muestra cómo quedó: "La garrapata ya no está"

Kiara Lozano, vocalista de Corazón Serrano, compartió una imagen de su rostro después de una cirugía estética y llamó la atención con la divertida frase que utilizó para contar el cambio.

Kiara Lozano y su cirugía estética
Kiara Lozano y su cirugía estética (Difusión)

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 17/10/2026

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Kiara Lozano, vocalista de Corazón Serrano, llamó la atención de sus seguidores al mostrar cómo quedó tras someterse a una cirugía estética en el rostro. A sus 25 años, la artista compartió parte de su nueva apariencia en Instagram y hasta se animó a bromear sobre el retoquito que decidió realizarse.

Kiara Lozano se somete a cirugía estética

Kiara Lozano sorprendió a sus seguidores al compartir una foto en sus historias de Instagram, donde dejó ver parte de su rostro después de retirarse un lunar de carne que tenía en la frente.

La integrante de Corazón Serrano optó por mostrar el resultado del procedimiento y rápidamente despertó la curiosidad de sus fanáticos.

En la imagen, la intérprete del 'Mix Dina', nacida en Rumisapa, San Martín, aparece con lentes oscuros y deja al descubierto la zona donde se encontraba la pequeña protuberancia

Además, se observa un área ligeramente enrojecida en el lugar intervenido, como parte del aspecto que mostró tras el procedimiento. Pero lo que más llamó la atención fue la manera en que la cantante decidió contarles a sus seguidores que ya no tenía el lunar. 

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Lejos de acompañar la foto con un mensaje serio, Kiara Lozano recurrió a su característico sentido del humor para referirse a este cambio en su apariencia. "La garrapata ya no está", escribió la artista en la publicación.

Kiara Lozano mostrando cómo quedó su rostro tras retirarse lunar de carne. Foto: Instagram.

Aunque la cantante compartió parte del resultado, no precisó qué procedimiento estético le realizaron ni brindó mayores detalles sobre su intervención.

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Kiara Lozano no pensaba hacerse retoques

La reciente publicación de Kiara Lozano también llamó la atención porque, tiempo atrás, la cantante había manifestado que no tenía planes de realizarse modificaciones físicas.

En aquella oportunidad, la artista explicó que se sentía cómoda con su figura y que no contemplaba someterse a retoques estéticos por el momento. Sin embargo, sí mencionó una pequeña molestia que tenía en la pierna y que había consultado previamente.

"Lo único que sí he dicho que incomoda un poco es una bolita de grasa que tengo en la pierna. Es un lipoma, pero me han dicho que no necesita cirugía y que solo con una succión", comentó entonces.

La cantante también dejó abierta la posibilidad de cambiar de opinión en el futuro, aunque recalcó que no estaba entre sus planes inmediatos realizarse alguna modificación. "De repente, en un tiempo quién sabe, pero ahora no", concluyó en aquella ocasión.

Así, Kiara Lozano captó la atención de sus seguidores al mostrar el resultado de la eliminación de un lunar de carne en su rostro. La vocalista de Corazón Serrano compartió su apariencia en Instagram y tomó con humor el cambio, aunque no reveló más detalles sobre la cirugía estética a la que se sometió.

Kiara Lozano, vocalista de Corazón Serrano, llamó la atención de sus seguidores al mostrar cómo quedó tras someterse a una cirugía estética en el rostro. A sus 25 años, la artista compartió parte de su nueva apariencia en Instagram y hasta se animó a bromear sobre el retoquito que se hizo.

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