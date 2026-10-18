Histórico: Lima registra 30 °C en Carabayllo y alcanza récord de temperatura a dos meses del verano

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El clima en Lima continúa sorprendiendo a la población con marcados episodios de calor intenso que se anticipan de manera muy inusual. Según los reportes de ASISMET con base en los datos técnicos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la estación ubicada en el distrito norteño de Carabayllo alcanzó este domingo un notable pico de 30 grados Celsius al mediodía.

Este valor constituye todo un récord absoluto por lo temprano de la temporada primaveral, situándose a apenas dos meses del inicio oficial del verano y a cuatro meses del periodo históricamente más cálido del año en el litoral peruano.

Para dimensionar con precisión la magnitud de este inusual fenómeno atmosférico, este registro supera ampliamente la marca anterior que databa del 29 de octubre de 2023 en La Molina, evidenciando un claro desplazamiento temporal hacia semanas previas de las temperaturas características de los meses con mayor radiación solar directa y menor humedad relativa en toda la capital.

🎖️HECHO HISTÓRICO EN #LIMA: Hoy al mediodía se registró una temperatura de 𝟯𝟬°C en Carabayllo, todo un #récord de lo más temprano de lo habitual, 2 meses antes del verano y 4 meses antes de febrero.🔥 El récord anterior fue el 29 de oct.2023 en La Molina. #clima #Perú #calor https://t.co/eGEobIzbgA — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) October 18, 2026

El factor detrás de la ola de calor

El inusual incremento térmico responde de manera directa y sostenida a la presencia persistente de flujos de vientos del norte a lo largo de la franja costera central del país. Estos vientos están propiciando el desplazamiento de la habitual cobertura nubosa matutina (la clásica neblina o garúa típica de las mañanas limeñas), lo que hace que los rayos solares ingresen fácilmente y disparen los termómetros.

Esto ocurre especialmente en los distritos pertenecientes a Lima norte y este, como San Juan de Lurigancho y Puente Piedra, donde también se registraron marcas sumamente elevadas.

Este episodio caluroso se alinea con la tendencia térmica observada desde principios del presente mes de octubre, cuando la ciudad experimentó sus primeros avisos severos de calor fuera de temporada, generando una creciente preocupación tanto en el ámbito técnico como ciudadano ante lo que indudablemente podría constituir una temporada estival particularmente intensa, prolongada y caracterizada por olas de calor frecuentes.

Reporte similar se registró a inicios de octubre.

Recomendaciones ante la radiación

Ante este escenario climático, las instituciones recomiendan de manera enfática a toda la ciudadanía extremar las medidas de precaución frente a los elevados índices de radiación ultravioleta, los cuales ya comienzan a registrar niveles extremadamente peligrosos en diversos puntos vulnerables de la capital.

Se aconseja el uso diario y frecuente de bloqueador solar con un factor de protección adecuado, sombreros de ala ancha, lentes oscuros con filtro UV y una permanente hidratación constante, prestando especial atención y cuidado preventivo en los niños pequeños y adultos mayores.

El adelanto de temperaturas en plena primavera confirma la alteración profunda de los patrones climáticos habituales en Lima, obligando tanto a las autoridades como a la ciudadanía a mantenerse prevenidas y alertas ante la inminente intensificación del calor en las próximas semanas.