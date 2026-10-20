DNI electrónico gratis hasta el 25 de octubre: Reniec revela quiénes pueden acceder y dónde tramitarlo

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de sus plataformas oficiales, el Reniec ha anunciado una campaña de DNI electrónico gratis hasta el 25 de octubre para una serie de beneficiados que se encuentren en Lima y 24 regiones más del territorio nacional.

Campaña de DNI electrónico gratis hasta el 25 de octubre

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció a través de sus redes sociales una nueva campaña a nivel nacional que permite que ciudadanos de todo el país puedan acceder al trámite de DNI electrónico de manera gratuita.

Las personas que ingresan a esta modalidad impulsada por la institución son ciudadanos que se encuentren en situación de vulnerabilidad , según el Plan Nacional de Identidad para Todos.

🪪✨ ¡Seguimos acercando el derecho a la identidad a más peruanos! Del 19 al 25 de octubre de 2026, el Reniec desarrollará jornadas especiales de DNI electrónico gratuito para personas en situación de vulnerabilidad, en el marco del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028. 🇵🇪 📍 ¡Infórmate y aprovecha esta oportunidad! Consulta los lugares de atención habilitados y accede a este beneficio: https://t.co/mcyQgmLp3u #ReniecInforma #DNIe #ServiciosGratuitos #IdentidadParaTodos — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) October 19, 2026

¿En que regiones del Perú se realizará esta campaña de Reniec?

La comunicación oficial anunció que el Reniec desplegará sus servicios a todo el Perú, con la finalidad que la cobertura ayude a que más ciudadanos puedan contar con el documento de identidad. Para consultar los centros autorizados y las direcciones exactas en las que se brindará la atención se puede verificar por medio de este enlace.

Asimismo, dentro de las regiones contemplada se encuentran:

Amazonas Áncash Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Callao Cusco Huancavelica Huánuco Ica Junín La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martín Tacna Tumbes Ucayali

¿Quiénes pueden acceder de manera gratuita a este documento de identificación?

El Reniec precisó que la campaña está dirigida a personas en situación de vulnerabilidad, ciudadanos que requieren atención médica urgente, adultos mayores y niños y adolescentes en condición de orfandad . Los beneficiarios podrán realizar trámites relacionados con el DNI y recibir orientación sobre los registros civiles.

Recomendaciones de Reniec

También, Reniec recomendo a los ciudadanos que deseen recoger su DNI revisen el estado de trámite de su documento antes de acudir a uno de los lugares de entrega. Si esta figura al 100%, podrán recoger su DNI en el horario correspondiente.

Además, recuerda que ofrece diversos trámites de identificación y registro civil a través de su página web, tales como duplicado, renovación por caducidad del DNI, rectificación del estado civil de soltero a casado, entre otros.

Finalmente, el Reniec busca facilitar el acceso a la identidad legal mediante la entrega gratuita del DNI electrónico a las personas que más lo necesitan. La campaña se desarrollará hasta el domingo 25 de octubre en más de 20 regiones, priorizando a ciudadanos en situación de vulnerabilidad.