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DNI electrónico gratis hasta el 25 de octubre: Reniec revela quiénes pueden acceder y dónde tramitarlo

El Reniec anunció una nueva campaña a nivel nacional que permitirá que una serie de ciudadanos de más de 20 regiones puedan acceder al trámite de su DNI electrónico de manera gratuita hasta el domingo 25 de octubre.

DNI electrónico gratis hasta el 25 de octubre
DNI electrónico gratis hasta el 25 de octubre (Difusión)

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 20/10/2026

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A través de sus plataformas oficiales, el Reniec ha anunciado una campaña de DNI electrónico gratis hasta el 25 de octubre para una serie de beneficiados que se encuentren en Lima y 24 regiones más del territorio nacional. 

Campaña de DNI electrónico gratis hasta el 25 de octubre

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció a través de sus redes sociales una nueva campaña a nivel nacional que permite que ciudadanos de todo el país puedan acceder al trámite de DNI electrónico de manera gratuita.

Las personas que ingresan a esta modalidad impulsada por la institución son ciudadanos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, según el Plan Nacional de Identidad para Todos.

¿En que regiones del Perú se realizará esta campaña de Reniec?

La comunicación oficial anunció que el Reniec desplegará sus servicios a todo el Perú, con la finalidad que la cobertura ayude a que más ciudadanos puedan contar con el documento de identidad. Para consultar los centros autorizados y las direcciones exactas en las que se brindará la atención se puede verificar por medio de este enlace.

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Asimismo, dentro de las regiones contemplada se encuentran:

  1. Amazonas
  2. Áncash 
  3. Apurímac
  4. Arequipa
  5. Ayacucho
  6. Cajamarca
  7. Callao
  8. Cusco
  9. Huancavelica
  10. Huánuco
  11. Ica
  12. Junín
  13. La Libertad
  14. Lambayeque
  15. Lima
  16. Loreto
  17. Madre de Dios
  18. Moquegua
  19. Pasco
  20. Piura
  21. Puno
  22. San Martín
  23. Tacna
  24. Tumbes
  25. Ucayali

¿Quiénes pueden acceder de manera gratuita a este documento de identificación?

El Reniec precisó que la campaña está dirigida a personas en situación de vulnerabilidad, ciudadanos que requieren atención médica urgente, adultos mayores y niños y adolescentes en condición de orfandad. Los beneficiarios podrán realizar trámites relacionados con el DNI y recibir orientación sobre los registros civiles.

Recomendaciones de Reniec

También, Reniec recomendo a los ciudadanos que deseen recoger su DNI revisen el estado de trámite de su documento antes de acudir a uno de los lugares de entrega. Si esta figura al 100%, podrán recoger su DNI en el horario correspondiente.

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Además, recuerda que ofrece diversos trámites de identificación y registro civil a través de su página web, tales como duplicado, renovación por caducidad del DNI, rectificación del estado civil de soltero a casado, entre otros.

Finalmente, el Reniec busca facilitar el acceso a la identidad legal mediante la entrega gratuita del DNI electrónico a las personas que más lo necesitan. La campaña se desarrollará hasta el domingo 25 de octubre en más de 20 regiones, priorizando a ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

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