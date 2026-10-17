Reniec: ¿cómo reservar una cita para tramitar el DNI de tus hijos? Sigue estos pasos

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que los padres de familia pueden reservar una cita presencial a través de su página web para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) de sus hijos menores de edad. Este procedimiento permite elegir una sede, así como una fecha y un horario disponibles para realizar el trámite.

Reniec anuncia trámite para citas de menores

Para acceder a esta modalidad de atención, los adultos deben proporcionar sus datos personales y validar tanto su identidad como la del menor, a fin de acreditar el vínculo familiar.

Cabe precisar que las citas están destinadas exclusivamente a los ciudadanos que necesitan realizar trámites relacionados con el DNI. En cambio, para los procedimientos de registros civiles y el recojo del documento de identidad no es necesario reservar un horario.

🚨🎭 ¡No dejes que los tramitadores tengan la última risa! 🪪 Tu identidad no es un juego. Desconfía de quienes te ofrecen facilidades sospechosas o aseguran tener contactos para agilizar tus trámites. ⚠️ ¡Protege tu identidad! Acude directamente a los canales oficiales del Reniec y evita poner en riesgo tus datos personales. 🔐 #Reniec #AlertaIdentidad #NoALosTramitadores #ProtegeTusDatos — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) October 17, 2026

¿Cuáles son las sedes de Reniec que atienden con cita?

En Lima, los ciudadanos pueden reservar una cita en las sedes de Áncash, Independencia, Miraflores, 06 de Agosto, Jesús María, San Juan de Miraflores y San Juan de Lurigancho.

En otras regiones del país, la atención mediante cita está disponible en las oficinas principales de Piura, Cusco, Huaraz (Áncash), Cajamarca, Arequipa, Ica, Huánuco, Tumbes, Iquitos, Tacna, Ayacucho, Pucallpa, Chachapoyas (Amazonas) y Pasco.

¿Cómo reservar una cita para tramitar el DNI de tus hijos?

Los padres deben seguir estos pasos para completar el procedimiento:

Paso 1: Realizar el pago del trámite que puede efectuarse mediante Yape, agentes BCP, el Banco de la Nación o la plataforma Págalo.pe.

Realizar el que puede efectuarse mediante Yape, agentes BCP, el Banco de la Nación o la plataforma Págalo.pe. Paso 2: Ingresar al Gestor de Citas de Reniec . El padre o la madre debe seleccionar «Reservar cita» e ingresar su número de DNI, nombres completos y fecha de nacimiento. Después, deberá elegir la opción «Reservar cita para sus menores de edad» y pulsar «Validar».

Ingresar al . El padre o la madre debe seleccionar «Reservar cita» e ingresar su número de DNI, nombres completos y fecha de nacimiento. Después, deberá elegir la opción «Reservar cita para sus menores de edad» y pulsar «Validar». Paso 3: Seleccionar el servicio y la sede . Se debe elegir «Trámite de DNI/DNIe», indicar la oficina de atención y proporcionar un teléfono y correo electrónico del adulto. Reniec enviará un código de validación al correo registrado, que deberá ingresarse en la plataforma .

Seleccionar el . Se debe elegir «Trámite de DNI/DNIe», indicar la y proporcionar un teléfono y correo electrónico del adulto. Reniec enviará un código de validación al correo registrado, que deberá ingresarse en la . Paso 4: Validar los datos del menor y reservar. El adulto deberá ingresar el DNI del menor y validarlo. A continuación, podrá seleccionar el tipo de trámite, la fecha y el horario disponible.

Finalmente, con este tipo de trámite, el Reniec permite reservar citas para el DNI de sus menores hijos que necesiten expedir o pedir un duplicado, siguiendo los pasos disponibles en su página web.