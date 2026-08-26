Reniec propone crear tribunal registral para resolver problemas de identidad sin llegar al Poder Judicial

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Reniec presentó un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados para crear un Tribunal Registral que se encargue de resolver los recursos administrativos relacionados con los procedimientos de registros civiles e identificación en todo el país, así como en los consulados del Perú en el extranjero. La iniciativa plantea que este nuevo órgano funcione como una segunda y última instancia administrativa.

Tribunal resolvería controversias sobre identidad y registros civiles

Uno de los principales cambios planteados por Reniec es la creación de un órgano especializado que pueda revisar las decisiones adoptadas en primera instancia. La propuesta señala que el tribunal estaría conformado por salas especializadas integradas por tres vocales cada una, además de salas unipersonales para los casos que sean establecidos posteriormente mediante su reglamento.

Estos órganos tendrían autonomía e independencia para ejercer sus funciones. Asimismo, los vocales accederían al cargo mediante concurso público de méritos y serían designados por el jefe nacional de Reniec por un periodo de dos años, con posibilidad de renovación por un periodo similar.

¿Qué casos resolvería el tribunal?

Inscripciones múltiples de nacimiento en las que, en ambas actas, existe reconocimiento de filiación de la línea paterna y materna

Las inscripciones realizadas en forma parcial, o solicitadas por persona no legitimada, como ejemplo los abuelos o terceros

Los cambios de nombre o de apellido

Las rectificaciones de datos de los padres sin sustento o contraviniendo el marco legal aplicable

El uso de actas registrales de terceras personas como si fuera la propia para obtener registros, u obtener el DNI

Los matrimonios de una misma persona con diversas, en diferentes municipalidades

La propuesta busca evitar procesos judiciales innecesarios

Reniec sostiene que la creación del tribunal permitiría reducir los tiempos de atención y resolución de las controversias registrales, de modo que los ciudadanos puedan obtener una respuesta administrativa especializada sin tener que recurrir inmediatamente a los tribunales. La iniciativa también plantea que esta medida contribuya a descongestionar el sistema judicial en aquellos procesos relacionados con inscripción registral e identificación.

Un aspecto importante de la iniciativa es que las resoluciones emitidas por el eventual Tribunal Registral agotarían la vía administrativa. Esto significa que, antes de acudir al Poder Judicial mediante una demanda, los ciudadanos deberían haber culminado el procedimiento correspondiente ante esta instancia, conforme a las reglas de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Con esta propuesta, Reniec busca que las controversias vinculadas con la identidad y los registros civiles sean atendidas por un órgano especializado, con criterios uniformes y decisiones que puedan servir como precedentes para futuros casos.

El proyecto plantea una nueva instancia para resolver conflictos registrales antes de que estos lleguen al Poder Judicial. De aprobarse, el Tribunal Registral del Reniec tendría la tarea de revisar decisiones de primera instancia y resolver casos complejos vinculados con partidas de nacimiento, cambios de nombre, filiación, rectificaciones y obtención de documentos de identidad, con el objetivo de agilizar los procedimientos y fortalecer la protección del derecho a la identidad.