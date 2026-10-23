Dos fallecidos y seis heridos deja choque frontal en la Carretera Central, en Huarochirí

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este viernes 23 de octubre se registró un grave accidente automovilístico ocurrido en la Carretera Central, en la provincia de Huarochirí. Según los reportes preliminares, el choque frontal de dos automóviles dejó dos personas fallecidas y seis heridos de gravedad, en una de las principales vías que conecta Lima con el centro del país.

El trágico accidente vial se registró aproximadamente en el kilómetro 57 en la zona conocida como Tornamesa, perteneciente al distrito de San Bartolomé.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un trágico accidente se registró la tarde de este viernes 23 de octubre en Huarochirí. Un choque de dos vehículos dejó dos muertos y seis heridos a la altura de Tornamesa. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 23, 2026

Accidente deja dos fallecidos

Como se pueden ver en las imágenes publicadas en redes sociales, ambos vehículos quedaron totalmente destruidos a causa del impacto frontal. Además, el registro audiovisual mostró a las víctimas del siniestro siendo atendidas por personas que se encontraban en el lugar de los hechos.

En uno de los vehículos siniestrados, se puede observar que el conductor quedó atrapado por los fierros retorcidos. No obstante, personas que se encontraban en el lugar empezaron a ayudarlo a salir para posteriormente y ser llevado al hospital de Chosica.

No obstante, aún se desconocen las identidades de todas la víctimas que ocupaban ambos vehículos. Según las primeras informaciones, dos personas fallecieron a causa del impacto y seis resultaron con heridas de gravedad. Al cierre de este reporte, las cifras de mortales y de sobreviviente se mantienen.

Al lugar acudió una ambulancia del centro de salud San Bartolomé, la ambulancia municipal del distrito de San Bartolomé y la ambulancia de los Bomberos de Chosica N° 32, personal de Serenazgo, además de efectivos de la Policía Nacional. Por ello, el tránsito en el km 57 de la carretera Central fue cerrado por las autoridades.

Este hecho lamentable recuerda la necesidad e importancia sobre el respeto a las señales de tránsito y el conocimiento de las reglas de conducción vial en carreteras de alta velocidad.

Líneas de Emergencia Principales (Nivel Nacional)

• 110 - Policía de Carreteras: Central de la Policía Nacional del Perú (PNP) especializada en el control, auxilio y seguridad en la red vial nacional.

• 116 - Bomberos Voluntarios: Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, ideal para rescates en accidentes graves, incendios vehiculares o emergencias médicas.

• 105 - Central de Emergencias de la PNP: Número general de la policía para reportar cualquier tipo de siniestro o solicitar apoyo inmediato.

• 106 - SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencia): Servicio gratuito del Ministerio de Salud para solicitar ambulancias y atención médica de urgencia en el lugar del accidente.