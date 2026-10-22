Tragedia en México: una joven perdió la vida tras caer de juego mecánico durante fiestas de Cabo San Lucas

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un accidente fatal ocurrió en el Cabo de San Lucas, en el estado de Baja California Sur, en México, cuando una joven de 18 años que subió a un juego mecánico perdió la vida tras caer del aparato. Autoridades locales investigan las causas de su deceso.

Participaba de las fiestas de San Lucas

La atracción se encontraba instalada en el recinto de las Celebraciones Tradicionales y se conoció que el accidente sucedió en la noche del pasado martes 20 de octubre. Tras lo ocurrido se movilizaron unidades de emergencia para atender a la mujer agraviada que acudió a participar de las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas.

Según reportes publicados el último miércoles, la joven respondía al nombre de Gabriela Rodríguez y tras la caída resultó con graves lesiones, por lo que tuvo que ser llevada a un hospital local para recibir atención médica. No obstante, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció a causas de las heridas que sufrió.

Muere joven tras caer de juego mecánico "El Péndulo" en la feria de Cabo San Lucas, Baja California Sur. QEPD #Video 🎥👇🏽 https://t.co/5DmeqT8dpa — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 22, 2026

Este accidente fue captado por video y difundido en redes sociales, en donde se ve cómo el juego mecánico, que era un péndulo que se sacudía de lado a lado, funciona con normalidad. Sin embargo, un usuario que grabó desde el interior permitió ver que la fallecida se soltó de su asiento producto de la velocidad, siento azotada contra el suelo.

Investigan accidente y clausuran juego mecánico

Tras este fatal hecho, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur inició una investigación para determinar las causas de la muerte de la joven mujer. Al lugar, acudieron agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales para recabar información de lo sucedido.

De acuerdo con el medio El Sol de México, el ayuntamiento de Los Cabos dispuso la suspensión de la atracción involucrada, además de revisar los otros del recinto con el fin de verificar que se encuentren en óptimas condiciones de seguridad y cuenten con la verificación para operar durante las festividades.

El presidente municipal de esta jurisdicción Christian Agúndez Gómez, señaló que tras conocer de lo ocurrido estuvo pendiente tanto de la mujer como de su familia. "He instruido que reciban todo el acompañamiento que necesiten, con cercanía y con pleno respeto a su privacidad", manifestó.

Lo que debía ser una celebración, acabó en tragedia, luego de que una joven perdiera la vida tras caer de un juego mecánico, durante la celebración de las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas, en México. El accidente es investigado por las autoridades.