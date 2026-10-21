Ejecución deficiente ante El Niño: solo se ha utilizado el 13 % del presupuesto para prevención, advierte experta

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la pronta llegada de los inminentes embates del fenómeno El Niño, la especialista en contrataciones del Estado Cecilia Ruiz advirtió que apenas se ha ejecutado el 13 % del presupuesto asignado para enfrentar esta emergencia climática.

En conversación con Exitosa, la experta señaló que, a pesar de haberse emitido diversas normativas para facilitar la gestión, los pliegos presupuestales muestran un avance muy limitado.

Asimismo, indicó que el observatorio oficial del evento meteorológico registra una asignación inicial cercana a los S/ 2,400 millones, de los cuales a la fecha solo se ha logrado concretar una ejecución mínima de S/ 322 mil, evidenciando graves retrasos en la respuesta institucional preventiva.

Cifras decepcionantes

Esta preocupante realidad coincide con los informes elaborados por el Consejo Privado de Competitividad, los cuales califican las cifras de ejecución como decepcionantes a pocos meses de finalizar el año 2026 y el inicio de las fuertes lluvias que caracterizan ya a este fenómeno.

La entidad señala que, aunque se ha comprometido un 50.9 % del total de los recursos disponibles (lo que representa una antesala de contratación con proveedores), los montos efectivamente devengados apenas reflejan que se ha pagado poco más de uno de cada diez soles destinados a mitigar los daños climáticos.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, la experta en contrataciones del Estado, Cecilia Ruiz, señaló que se han emitido distintas normativas en la que algunos pliegos han realizado su tarea ante el fenómeno El Niño. Indicó que para el evento meteorológico hay un... pic.twitter.com/LXpTccL53x — Exitosa Noticias (@exitosape) October 22, 2026

Desempeño deficiente en los diferentes niveles de gobierno

El análisis técnico detalla que la ineficiencia en el gasto se repite en las distintas instancias del Estado. El Gobierno Nacional ha utilizado un porcentaje menor de sus fondos asignados, mientras que los gobiernos regionales y locales presentan cifras igualmente críticas, algunas incluso llegan a cero directamente.

Sectores clave para la mitigación de desastres y Piura, una de las regiones con mayor riesgo de afectación por las inundaciones y huaicos, muestran niveles de ejecución sumamente bajos tanto a nivel de administración regional como en los municipios provinciales, poniendo en riesgo la protección de miles de ciudadanos ante la llegada de las lluvias intensas.

La alarmante subejecución del presupuesto de prevención frente al Fenómeno El Niño refleja la urgencia de optimizar los procesos de contratación y acelerar la ejecución de obras públicas para salvaguardar a la población y la infraestructura nacional.