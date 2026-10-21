Renato Ameri sobre las motobombas en Piura: "Lo importante es que lleguen cuando ocurra una emergencia"

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Piura cuenta con 26 motobombas distribuidas para atender emergencias en las cuencas ciegas identificadas en sus distritos, según informó Renato Ameri, director de Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en diálogo con Exitosa. El funcionario también se refirió a la disponibilidad de estos equipos en los municipios y a la necesidad de trasladarlos oportunamente cuando se requieran.

Motobombas para atender las cuencas ciegas de Piura

Según Renato Ameri, los equipos fueron distribuidos para atender las cuencas ciegas mapeadas en los distintos distritos de Piura. Estos sectores requieren atención ante las lluvias que pueden provocar acumulaciones de agua. La información fue brindada en entrevista con Exitosa, en la que abordó los recursos disponibles para responder ante estas emergencias.

El representante del Ministerio de Vivienda señaló que los gobiernos locales también cuentan con motobombas para atender este tipo de situaciones. La disponibilidad de estos equipos en los municipios forma parte de los recursos mencionados por el funcionario para responder cuando las precipitaciones ocasionen emergencias en la región.

"Lo importante es que lleguen cuando ocurra una emergencia", indicó.

La declaración pone el foco en la movilización de los equipos cuando se presente una situación que requiera su uso. El funcionario mencionó tanto las motobombas distribuidas como aquellas que tienen las municipalidades, al referirse a los recursos disponibles para atender las emergencias por lluvias en Piura.

Municipios deben movilizar los equipos oportunamente

La atención de las cuencas ciegas es uno de los puntos relacionados con la preparación frente a las precipitaciones en Piura. Las motobombas son equipos utilizados para retirar agua acumulada, por lo que su traslado a los sectores afectados puede formar parte de las acciones de respuesta ante aniegos.

De acuerdo con lo señalado por el funcionario, los municipios cuentan con estos equipos y es importante que lleguen cuando se produzca una emergencia. La declaración resalta la necesidad de considerar la disponibilidad de las motobombas y su movilización hacia las zonas que requieran atención.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Ministerio de Defensa informó que alrededor de 1600 efectivos de las Fuerzas Armadas fueron desplegados en Piura ante las emergencias ocurridas por lluvias y huaicos debido al fenómeno El Niño.



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La distribución de las 26 motobombas constituye el dato central comunicado por el representante del Ministerio de Vivienda. La información también incluye la existencia de equipos en los gobiernos locales, que deben estar disponibles para responder cuando se registren situaciones que requieran su intervención.

Piura cuenta con 26 motobombas destinadas a atender las cuencas ciegas identificadas, mientras que los municipios también disponen de estos recursos. Según lo indicado por Renato Ameri en Exitosa, el traslado oportuno de los equipos será importante cuando se produzcan emergencias por lluvias en los distritos de la región.