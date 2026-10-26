¿El 2 de noviembre será feriado a nivel nacional? Esto revela la normativa vigente en Perú

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Se viene un fin de semana largo en noviembre? Conoce si el lunes 2 será día libre tras el feriado de 'Todos los Santos', de acuerdo a la normativa vigente respecto al calendario oficial en Perú.

¿Feriado del 1 de noviembre se traslada al lunes 2?

A pocos días de que se termine el mes de octubre, la ciudadanía se mantiene a la expectativa sobre cuál será el próximo feriado que les permitirá descansar y alejarse de la rutina laboral. Pues bien, de acuerdo al Decreto Legislativo N.° 713, que establece reglas en la aprobación de feriados y días no laborables, se precisa que será el 1 de noviembre.

Según el calendario vigente en Perú, el 1 de noviembre es feriado por 'Día de todos los santos', una solemnidad religiosa de la Iglesia católica que honra a todos los santos y mártires; sin embargo, no se precisa que al caer este 2026 un domingo este se traslade al lunes 2 de noviembre y mucho menos que genere un fin de semana largo.

Por ello, recuerda que el lunes 2 de noviembre, los trabajadores del sector público y privado deberán continuar con sus labores de forma habitual, salvo que a última hora exista una disposición particular o un acuerdo del gobierno peruano que establezca lo contrario.

Días no laborables en noviembre por visita del Papa León XIV

La incertidumbre de la ciudadanía sobre si el lunes 2 de noviembre será feriado a nivel nacional se da también tras el decreto del Gobierno de días no laborables compensables para facilitar la participación de los trabajadores en las actividades por la visita del Papa León XIV al Perú entre el 11 al 16 de noviembre.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR. Las fechas establecidas para los días no laborables son:

Para Lima y Callao, se han declarado días no laborables el 11 y 12 de noviembre, desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche, así como el lunes 16 de noviembre durante toda la jornada.

Días no laborables para el sector público.

Además, los departamentos de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura tendrán días no laborables el 13 y 14 de noviembre. Por su parte, Cusco y Ucayali contarán con esta disposición el 15 de noviembre.

Días no laborables para el sector privado.

Feriados nacionales que restan en 2026

De acuerdo al calendario vigente en Perú, los otros feriados a nivel nacional que quedan en este 2026 son los siguientes:

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Así que recuerda que el 2 de noviembre no será feriado en el Perú, de acuerdo a la normativa vigente sobre los días libres para trabajadores del sector público y privado.