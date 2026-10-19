El 6 de noviembre será DÍA NO LABORABLE: conoce el motivo y quiénes se verán beneficiados

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El 6 de noviembre será día no laborable, según confirmó el Poder Ejecutivo en su página donde lista los feriados vigentes en el país para cada año. Conoce quiénes se verán beneficiados con esa fecha y el motivo detrás de la medida.

Día no laborable el 6 de noviembre: motivo de la medida

Si bien es cierto que en este mes de octubre ya no quedan más días libres para descansar, cabe recordar que se aproxima un feriado a nivel nacional: el 1 de noviembre por 'Día de todos los santos'; sin embargo, esa fecha no será la única que alegrará a los trabajadores, ya que, de acuerdo a una ordenanza publicada en El Peruano, existe otro día que permite alejarse de la rutina laboral por un momento.

Si bien no se trata de un feriado nacional, el viernes 6 de noviembre será considerado como día no laborable regional, según la Ordenanza Regional N.° 002-2013-GRA/CR. ¿El motivo? De acuerdo a la disposición, dicha fecha permitirá celebrar el "Día de la Canción Folclórica Ayacuchana", una celebración destinada a reconocer la música tradicional de esta región del Perú.

"Declarar el 6 de noviembre de cada año día no laborable. (...) Considerando que el Día de la canción ayacuchana se celebra cada año el 6 de noviembre, en homenaje al señor Nery García Zárate, quien al lado de su hermano Raúl, que le hacía la segunda voz, fue un connotado cantante, recopilador estudioso tradicional ayacuchano", se lee en la ordenanza.

¿Quiénes serán beneficiados con el día no laborable regional?

En el marco de este día no laborable, cabe destacar que quienes se verán beneficiados el 6 de noviembre, según la ordenanza regional, serán los trabajadores del sector público de la región de Ayacucho. Asimismo, se precisa que quienes laboren en el ámbito privado será de forma opcional previo acuerdo con el empleador.

"6 de noviembre de cada año día no laborable sujeto a horas de trabajo compensables y no recuperables para el sector público y facultativo para el sector privado", se indica en el documento del Gobierno Regional de Ayacucho que lleva la firma de Walter Quintero.

Feriados nacionales que restan este 2026

Finalmente, ten en cuenta que en caso no labores en Ayacucho, no te preocupes ya que aún quedan más feriados a nivel nacional para aprovechar en el presente año, según el calendario oficial en Perú. Entre ellos:

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Así es como el Gobierno reveló que habrá un nuevo día no laborable este 6 de noviembre, beneficiando a trabajadores del sector público y privado, conforme a la Ordenanza Regional N.° 002-2013-GRA/CR.