¿Cuándo será el segundo DEPÓSITO de la CTS 2026?: revisa la FECHA y quiénes podrán cobrarlo

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con la llegada de noviembre, miles de trabajadores se preparan para recibir el segundo depósito la Compensación por Tiempos de Servicios (CTS). Conoce la fecha límite del pago: ¡no será el 15 de noviembre!, y quiénes podrán cobrar ese beneficio económico.

¿Cuándo depositarán la CTS de noviembre 2026?

La ciudadanía no solo se mantiene a la expectativa sobre cuándo será el próximo feriado nacional que permitirá tomar un breve descanso de la rutina laboral en este mes de noviembre, sino que buscan información sobre cuándo será la fecha límite para que sus empleadores realicen el segundo depósito de la CTS este 2026.

Pues bien, como se sabe, de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el plazo legal para el pago de la CTS vence el 15 de noviembre, pero este año esa fecha caerá en domingo, por lo que el abono podrá realizarse hasta el lunes 16 noviembre, ya que recuerda que el depósito se realiza solo en días hábiles.

"El empleador debe realizar el depósito de la CTS semestralmente, dentro de los primeros quince (15) días naturales de los meses de mayo y noviembre. Si el último día es inhábil, el depósito puede efectuarse el primer día hábil siguiente", señala el comunicado del MTPE.

¿Quiénes tienen derecho a la CTS?

Es importante señalar que la CTS se abona el 15 de julio y 15 de noviembre, respectivamente, pero para el pago del período de noviembre, los trabajadores deberán esperar un día adicional para recibir su monto. Recuerda que este beneficio económico beneficia a empleados formales en planilla del régimen laboral privado, sean de contrato fijo o indefinido, siempre que trabajen al menos cuatro horas diarias en promedio.

Sin embargo, están excluidos del pago de CTS:

Los trabajadores de las microempresas contratados después de que esta se inscribió en Remype.

Los trabajadores que perciben el 30% o más por concepto de tarifas que paga el público para el servicio.

Los trabajadores del sector público con regímenes especiales.

Además, ten en cuenta que gracias a la Ley del libre acceso a la CTS, que estará vigente hasta 2026, los trabajadores podrán retirar el 100% de su compensación, mientras que en el 2027 solo se permitirá el retiro del 50%.

Pago del segundo depósito de la CTS será hasta el 16 de noviembre, ya que el 15 cae domingo.

¿Cómo calcular el pago de la CTS?

La CTS es un beneficio que, para muchos trabajadores del sector privado, representa aproximadamente la mitad de un salario mensual. Si deseas calcular cuánto será tu pago, puedes tomar en cuenta la siguiente fórmula:

CTS = (monto del sueldo + 1/6 del monto de gratificación) ÷ 12 x la cantidad de meses trabajados en el periodo.

Es importante señalar que los meses trabajados se limitan a un máximo de seis dentro de cada periodo de cálculo, lo que significa que puede variar entre uno y seis meses. Finalmente, recuerda que el incumplimiento del depósito dentro del plazo legal constituye una infracción grave en materia de relaciones laborales.

El MTPE señala que la falta de depósito oportuno puede generar sanciones para el empleador, cuyo monto depende, entre otros factores, del número de trabajadores afectados.

En resumen, las empresas privadas tendrán como fecha límite el lunes 16 de noviembre para realizar el segundo depósito de la CTS a sus trabajadores. Caso contrario, podrían incurrir en una infracción laboral sancionable por la autoridad correspondiente.