Ministro de Trabajo evalúa declarar feriado macroregional por la visita del papa León XIV

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El titular del Ministerio de Trabajo, Juan Sheput, se pronunció desde la región Lambayeque sobre la eventual declaración de días feriados por la llegada del papa León XIV al país. Durante un encuentro con la prensa, el funcionario explicó que el Gobierno analiza un beneficio laboral de carácter macroregional para las jurisdicciones del norte peruano.

Evaluación de días no laborables y expectativa por la salud del Pontífice

El Poder Ejecutivo evalúa otorgar días de descanso pagado para facilitar el desplazamiento masivo de los fieles hacia las actividades oficiales programadas a nivel nacional. Sheput detalló que esta disposición beneficiará a diversas provincias norteñas que mantienen una estrecha cercanía cultural y geográfica.

"Un feriado macroregional que involucraría a Piura por la cercanía y gran relación que hay al igual que La Libertad y Cajamarca. Eso debe estar dándose en esta semana", señaló.

Pese a proyectar la medida, el integrante del Gabinete consideró inoportuno apresurar un decreto oficial antes de conocer la condición médica del Santo Padre. Explicó que la prioridad de las autoridades peruanas se enfoca en el procedimiento quirúrgico agendado para el obispo de Roma en el Policlínico Gemelli.

"Esperamos la palabra final del Vaticano. Sería poco elegante anticipar feriados cuando de por medio, primero que nada, está la salud del papa. Si los médicos del papa deciden que tenga un reposo, elevaremos nuestras oraciones para que él se recupere. Primero está la salud", indicó Juan Sheput.

Postura sobre los altercados parlamentarios y las tensiones en el Congreso

Durante el diálogo con los medios de comunicación, el ministro también abordó los recientes roces verbales ocurridos dentro de las comisiones de trabajo de la Cámara de Senadores. La autoridad lamentó los desencuentros entre integrantes del Gabinete y miembros del Poder Legislativo durante la presentación de proyectos clave para el país.

El incidente aconteció en la Comisión de Constitución mientras los parlamentarios analizaban la solicitud de facultades legislativas tramitada por el Gabinete ministerial. La discusión violenta entre el legislador y el representante del Interior se desencadenó mientras la senadora Ruth Luque se encontraba en el uso de la palabra.

Frente a esta situación, Sheput hizo un llamado a la compostura y al respeto mutuo entre las autoridades de los distintos poderes del Estado. Subrayó que la ciudadanía exige consensos claros y trabajo coordinado para resolver las demandas prioritarias que enfrenta la nación en la actualidad.

En ese sentido, el ministro de Trabajo reafirmó el compromiso del Ejecutivo de actuar con cautela ante la norma laboral por la visita papal y exhortó a mantener un clima de diálogo pacífico dentro del ámbito político peruano.