Keiko Fujimori sobre acciones ante El Niño: "Se están tomando todas las medidas"

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori advirtió sobre las condiciones climáticas que afrontaría el país ante el fenómeno El Niño y sostuvo que las autoridades deben prepararse para responder a sus posibles consecuencias.

Keiko Fujimori alerta por el calentamiento del mar peruano

Según explicó, durante una visita a la embarcación científica Humboldt se revisaron estadísticas que evidenciarían un incremento significativo de la temperatura del mar.

"Ayer en el cual hemos podido ver las estadísticas y como hemos visto por ejemplo la temperatura del mar, incluso cuando hemos estado en la embarcación Humboldt, la embarcación científica, el mar de grau está cinco centígrados arriba de lo normal, más arriba que en el año noventa y siete, noventa y ocho, más que en el año ochenta y dos, ochenta y tres", declaró.

La mandataria señaló que estas condiciones generan preocupación por las anomalías climáticas registradas en distintas partes del mundo y otros países de Sudamérica. Por ello, remarcó que la preparación debe involucrar tanto a las instituciones públicas como a la ciudadanía.

"Es por eso que estamos viendo anomalías en otras partes del mundo, en otros países de Sudamérica y por eso es que nos hemos visto en la responsabilidad de advertir, de pedirle a los ciudadanos, pedirle a todos los sectores que por supuesto estemos preparándonos y estemos listos", manifestó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | La presidenta Keiko Fujimori aseguró que se están tomando todas las medidas frente al fenómeno El Niño. Asimismo, exhortó al Congreso a mantenerse unido para afrontar el periodo de emergencia y responder a los posibles efectos de este evento climático. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 16, 2026

Puentes, calendario escolar y presupuesto para enfrentar El Niño

Como parte de las acciones anunciadas, Fujimori indicó que se vienen adoptando medidas logísticas y educativas para reducir el impacto de las lluvias, especialmente en las zonas que podrían resultar más afectadas. Entre ellas, mencionó el traslado de infraestructura temporal para facilitar la conectividad en distintas regiones.

"Además de lo que ha mencionado el ministro Vinelli sobre los alimentos, los buques, hemos trasladado también 20 puentes a la zona norte, cuatro puentes a la zona sur", precisó.

La presidenta también informó que se está adelantando el calendario escolar en las localidades expuestas a precipitaciones, con el objetivo de que las clases culminen antes en esas zonas. Asimismo, señaló que se están enviando los textos escolares correspondientes al próximo año.

En el ámbito económico, Fujimori mencionó que permanece pendiente en el Congreso un crédito suplementario y adelantó que el presupuesto de 2027 será ampliado para atender las necesidades relacionadas con la emergencia.

"Se están tomando todas las medidas, por eso es tan importante que en estos momentos que vamos a enfrentar un periodo de emergencia estemos todos unidos y este mensaje esperemos que llegue también al Congreso de la República", expresó.

La mandataria insistió en que la preparación frente al fenómeno El Niño requiere coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo. La atención de los recursos presupuestales pendientes y la ejecución de las medidas preventivas serán aspectos importantes para afrontar las posibles consecuencias de las lluvias y proteger a la población.