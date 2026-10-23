EsSalud retira del cargo de asesora a la hermana del senador Daniel Barragán

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) dio por concluida la designación de María del Carmen Barragán Coloma en el cargo de confianza de Asesor III, críticas surgidas por su filiación con el senador Daniel Barragán, representante del partido Obras.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 001407-PE-ESSALUD-2026, documento que deja sin efecto su nombramiento dentro de la alta dirección de la institución pública. La salida de la funcionaria se produce en medio de un escenario de fiscalización respecto a la idoneidad del puesto.

Formalización del cese por parte de EsSalud

La decisión administrativa fue ratificada de manera oficial por la Presidencia Ejecutiva de la institución médica a través de los canales normativos correspondientes. El dispositivo legal extingue de forma definitiva la relación contractual de la exfuncionaria con el organismo prestador de salud pública.

"Dar por concluida a partir de la fecha de la designación y el vínculo laboral conferido a doña María del Carmen Barragán Coloma", indica el documento.

Asimismo, la resolución administrativa contempla un marco estricto de confidencialidad e incompatibilidades legales que la profesional cesada deberá acatar tras su salida del aparato estatal. Las autoridades recordaron las responsabilidades administrativas, civiles y penales que acarrearía el incumplimiento de la normativa sobre conflicto de intereses.

"La mencionada exservidora se encuentra obligada a guardar la debida reserva respecto de los asuntos y/o información a la cual haya tenido acceso, así como acatar las demás prohibiciones señaladas en la Ley N°31564, bajo sanción de inhabilitación para prestar servicios al Estado y sin perjuicio de las acciones administrativas civiles y penales a las que hubiera lugar", señala el documento.

Contexto político y cuestionamientos a la designación

El nombramiento de la familiar del parlamentario ocurrió en una coyuntura política de alta tensión dentro de la agenda legislativa del Congreso de la República. La designación coincidió temporalmente con el estancamiento de las discusiones sobre la delegación de facultades al Poder Ejecutivo dentro de la Comisión de Constitución del Senado.

En ese sentido, EsSalud tuvo que acogerse a una política de reordenamiento administrativo para evitar cuestionamientos que comprometan la idoneidad técnica en la gestión de sus cargos directivos.

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