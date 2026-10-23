Pescadores artesanales afectados por El Niño: piden atención del Ministerio de Producción y bono de ayuda

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los pescadores artesanales del distrito de Lobitos, en la región Piura, exigieron la intervención inmediata del Ministerio de la Producción (Produce) frente a la severa crisis económica provocada por el fenómeno El Niño. El dirigente gremial Jorge Periche advirtió que las familias dedicadas a esta actividad ancestral atraviesan una situación crítica al no generar ingresos suficientes para cubrir su canasta básica familiar.

Crisis en los precios y abandono del sector artesanal

La falta de regulación en la cadena de comercialización de los recursos hidrobiológicos viene perjudicando directamente la economía de las comunidades pesqueras piuranas. El representante, Jorge Periche, cuestionó la pasividad de las autoridades nacionales frente al estancamiento de las tarifas que reciben los trabajadores del mar por sus capturas.

"El Ministerio de Producción ni siquiera se ha dignado en ver los precios del pescado. Nosotros tenemos precio de pescado de hace más de 10 años atrás que no cambian en los muelles para el pescador artesanal. Sin embargo, en el día a día vemos en los mercados de Ventanilla de diferentes lugares, el pescado está exorbitante sus precios", indicó.

El dirigente explicó que el incremento de las temperaturas marinas podría atraer especies de aguas cálidas, pero advirtió que las eventuales lluvias e inundaciones bloquearían el transporte terrestre del producto hacia los grandes centros de abasto. Asimismo, denunció que la presencia de embarcaciones de gran calado en la franja costera ha terminado por mermar la biomasa disponible para la pesca de bajura.

Las caletas norteñas requieren una fiscalización estricta sobre el uso de los recursos marinos para evitar el colapso definitivo de la actividad. La comunidad pesquera reitera la urgencia de que el Ejecutivo evalúe las demandas en el mismo territorio y no desde las oficinas gubernamentales de la capital.

Exigencia de un bono económico y escasez de especies

Para amortiguar las pérdidas operativas producidas por las anomalías térmicas en el océano, el gremio solicitó formalmente al Gobierno la asignación de una subvención económica extraordinaria. Esta ayuda financiera permitiría a los trabajadores costear las reparaciones estructurales de sus herramientas de trabajo durante los periodos de paralización forzosa.

"Cuando se daban los bonos todos los pescadores paraban sus embarcaciones para darles el mantenimiento porque no podían dar lo de la pesca, de su trabajo y enseguida paraban para darle el mantenimiento eso va ayudar en algo al pescador artesanal", indicó.

El calentamiento de las aguas marítimas ha provocado la migración y escasez de recursos tradicionales en la mesa popular como la merluza, la cachema, la caballa y el bonito. La baja disponibilidad de estas especies se traslada de forma inmediata a los mercados locales, donde los comerciantes afrontan pérdidas por la falta de oferta mientras que los clientes pueden visualizar una alza de precios sobre las especies.

En ese sentido, el fenómeno El Niño continúa golpeando la economía del litoral norteño, por lo que resulta indispensable que el Estado ejecute acciones concretas para garantizar la sostenibilidad de la pesca artesanal.