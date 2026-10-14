Oleajes anómalos nuevamente se registrarán en el litoral hasta el 19 de octubre, alerta Marina de Guerra del Perú

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la ocurrencia de nuevos oleajes anómalos de hasta moderada intensidad en el litoral peruano para los próximos días.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 40-26 de la DHN, este fenómeno estará presente de la mañana del jueves 15 hasta el lunes 19 de octubre. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso si es que piensas viajar a una de las regiones costeras que estará bajo alerta.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN emitidas en su reporte de fecha 13 de octubre, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el arribo del oleaje ligero del suroeste será desde la mañana del jueves 15 de octubre, incrementando a moderado durante la noche del viernes 16, disminuyendo nuevamente a ligero a partir de la tarde del domingo 18 de octubre.

Cabe precisar que, este mismo pronóstico marítimo estará vigente para el litoral centro (zona al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona), también del jueves 15 al domingo 18 del mes en mención.

Para el litoral sur (zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), la llegada del oleaje de tipo ligero se registrará desde la tarde del jueves 15 de octubre.

Cabe precisar que, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas, según los señalado por la Marina de Guerra.

Aviso Especial de Oleaje N.º 40-26.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales, locales, capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Finalmente, exhortaron a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.