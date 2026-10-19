Prevención ante lluvias: MEF transfiere S/90 millones a Midagri para limpieza de cauces y quebradas

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la transferencia de más de 90 millones de soles a favor del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para financiar intervenciones preventivas en cauces de ríos y quebradas a nivel nacional. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 221-2026-EF, publicado en el boletín extraordinario de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

Los recursos públicos otorgados se destinarán a ejecutar labores de limpieza y descolmatación orientadas a reducir el impacto de las precipitaciones estacionales y el eventual impacto del fenómeno El Niño 2026-2027. Asimismo, la disposición legal establece mecanismos estrictos de gestión presupuestal y fiscalización para asegurar el uso oportuno de las partidas en los sectores declarados de alto riesgo.

Reorganización presupuestal y plazos de ejecución

El dispositivo legal contempla inicialmente la transferencia de 101 millones 153.532 soles desde el pliego del sector agricultura hacia la Reserva de Contingencia del Estado. Esta operación permite reordenar el gasto público institucional con la finalidad de atender de forma estratégica y prioritaria las emergencias climáticas proyectadas en el país.

De manera complementaria, se autorizó la partida de 90 millones 799.974 soles destinada a financiar las obras de prevención e infraestructura hídrica. Las labores de descolmatación buscarán preparar el terreno antes del incremento de los caudales en las principales cuencas del territorio nacional.

En esa línea, los titulares de las entidades involucradas contarán con un plazo máximo de cinco días calendario para aprobar la desagregación de los recursos asignados. Las dependencias presupuestales correspondientes deberán gestionar ante la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones requeridas para el registro formal de las partidas.

Intervención en puntos críticos y fiscalización de fondos

La normativa otorga una facultad excepcional al sector agricultura para intervenir en puntos críticos que no hayan sido contemplados en la programación inicial de obras. De esta forma, el personal técnico podrá dar prioridad a las zonas con mayor acumulación de sedimentos y con un nivel elevado de vulnerabilidad frente a las lluvias.

La implementación de los fondos permitirá el desplazamiento inmediato de maquinaria pesada y equipos especializados a las cuencas hidrográficas colindantes con áreas agrícolas y zonas urbanas. Dicha estrategia tiene como objetivo asegurar el libre flujo hídrico y evitar desbordes que afecten a la población y a los sectores productivos.

El decreto supremo cuenta con la firma del Ejecutivo y la reglamentación enfatiza que los montos asignados poseen un carácter estrictamente intangible. Los órganos de control institucional supervisarán la correcta ejecución de los recursos y el cumplimiento de las metas físicas establecidas para la prevención de desastres.

En ese sentido, el MEF garantiza el financiamiento oportuno de las acciones preventivas para mitigar los impactos de los eventos climáticos y resguardar la infraestructura agrícola en el territorio nacional.