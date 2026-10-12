Junín: tres muertos y varios heridos tras despiste y caída de una combi a un abismo en Yauyos-Chupaca

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un accidente de tránsito registrado en la ruta que conecta las regiones Lima y Junín dejó tres personas fallecidas y múltiples heridos. El vehículo sufrió un despiste y posterior caída a un abismo durante la noche del domingo 11 de octubre, generando una intensa movilización de los servicios de emergencia locales.

La unidad de transporte con placa BYV-379 retornaba hacia Huancayo tras culminar un recorrido turístico por Lunahuaná. Los rescatistas trabajaron durante horas en medio de la oscuridad y las difíciles condiciones geográficas del abra Negro Bueno para auxiliar a todos los pasajeros afectados por este siniestro vial.

Tres fallecidos en caída de combi en carretera Yauyos-Chupaca

Las primeras diligencias confirmaron el hallazgo de dos personas sin vida en el lugar, mientras que la tercera víctima mortal falleció durante el traslado médico.

No obstante, un menor de ocho años figura entre los heridos y fue conducido de urgencia hacia el Hospital El Carmen en Huancayo. En esa línea, los sobrevivientes recibieron atención oportuna en distintos establecimientos médicos tras la intervención de los bomberos y pobladores locales.

Las autoridades continúan con las diligencias necesarias para esclarecer las causas exactas del despiste vehicular. Cabe recordar que entre los ocupantes viajaban docentes y escolares procedentes de Huancavelica que esperaban retornar a sus hogares tras su viaje.

Investigan cansancio de conductor y baches en la vía Yauyos-Chupaca tras accidente

Los especialistas analizan diversas hipótesis sobre el origen del siniestro vial ocurrido en el abra Negro Bueno. El cansancio del conductor figura entre las líneas principales de investigación preliminar manejadas por las entidades competentes durante las indagaciones del caso.

En esa línea, también se reportaron deficiencias en la conservación de la carretera, destacando la presencia de baches que representan un peligro latente. Medios como el Huanca York Times informaron sobre el rescate de los cuerpos mientras se espera la emisión del balance oficial definitivo.

Corresponderá a las dependencias policiales determinar con exactitud las responsabilidades y factores determinantes del trágico despiste. Cabe mencionar que la confirmación oficial de los afectados permitirá consolidar las cifras definitivas de este suceso carretero.