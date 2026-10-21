Senamhi alerta por nevadas en la sierra sur del 22 al 24 de octubre: ¿qué regiones serán afectadas?

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el aviso meteorológico N.° 428 para alertar sobre la ocurrencia de nevadas en zonas altoandinas de la sierra sur durante tres días consecutivos. De acuerdo con la información difundida por la entidad, el fenómeno se presentará desde el jueves 22 hasta el sábado 24 de octubre.

Senamhi anuncia nevadas en cinco regiones del país

Las regiones comprendidas en el aviso son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno, donde las condiciones atmosféricas podrían favorecer la presencia de precipitaciones en sectores ubicados a mayor altitud.

El organismo meteorológico precisó que las nevadas no llegarán solas , pues estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Estas condiciones pueden representar dificultades para las personas que viven en comunidades altoandinas, así como para quienes necesitan desplazarse por carreteras y caminos expuestos a los cambios del tiempo.

El aviso difundido por el Senamhi busca que la ciudadanía permanezca informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y adopte medidas preventivas, especialmente en las localidades donde las precipitaciones podrían presentarse con mayor intensidad.

¿Qué precauciones deben tomar los ciudadanos?

Ante el pronóstico, es importante que los habitantes de las zonas comprendidas en la alerta se mantengan atentos a las actualizaciones oficiales y a las indicaciones de las autoridades locales. Las condiciones del tiempo pueden dificultar las actividades cotidianas, sobre todo en áreas rurales y sectores de elevada altitud.

Las personas que deban salir de sus viviendas deben considerar el uso de ropa abrigadora para protegerse de las bajas temperaturas. También se recomienda prestar atención a las condiciones de las vías antes de realizar viajes y evitar exponerse innecesariamente durante la presencia de tormentas eléctricas o fuertes ráfagas de viento.

En una publicación complementaria, el Senamhi recordó que durante las noches frías es importante abrigarse adecuadamente al dormir. La entidad aconsejó cubrir los pies, la garganta y la cabeza cuando sea necesario salir, como parte de las medidas para protegerse del frío.

Asimismo, resulta fundamental que las familias presten especial atención a los niños, adultos mayores y otras personas que puedan ser más vulnerables a las bajas temperaturas. Contar con prendas adecuadas y mantenerse informados puede ayudar a reducir los riesgos asociados a estas condiciones meteorológicas.

El aviso del Senamhi pone en alerta a las regiones de la sierra sur ante la previsión de nevadas entre el 22 y el 24 de octubre. La población deberá seguir los reportes oficiales y tomar precauciones frente a las precipitaciones, las descargas eléctricas, el viento y el frío.