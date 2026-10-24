Feriado HOY, sábado 24 de octubre en esta región del Perú: ¿cuál es el motivo?

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este 24 de octubre es feriado en una región del Perú. Conoce cuál es el motivo y quiénes se verán beneficiados, según lo dispuesto en la Ley N° 13293. ¿Te tocará descansar este sábado?

¿En qué región del Perú es feriado el 24 de octubre?

A pocos días de finalizar el mes de octubre, los trabajadores de una región del Perú recibe hoy, sábado 24 de octubre una buena noticia: existe en esta fecha un feriado regional. De acuerdo a la Ley N° 13293, promulgada en 1960.

La normativa vigente precisa que el 24 de octubre de cada año ha sido declarado como un feriado en la provincia de San Román, Juliaca, en Puno. Según el documento oficial, se detalla que la medida responde a la celebración del aniversario de la creación de esa provincia, consolidándose como uno de los principales centros comerciales, económicos y culturales del altiplano peruano.

"Declárese feriado en la Provincia de San Román, del departamento de Puno, el día 24 de octubre de cada año, aniversario de la inauguración de dicha provincia", se señala en la Ley N° 13293, que precisa que se trata de un feriado de alcance provincial y no de un feriado nacional aplicable para todos en el país.

Juliaca celebra el centenario de San Román.

Feriado por aniversario de la provincia de San Román

Los trabajadores del sector público de la provincia de San Román, que cumple este 2026, 100 años de creación política, serán los beneficiados con la medida. En caso de los que laboran en el sector privado, el día de descanso se otorgará previo acuerdo con los empleadores.

La fecha central forma parte de un calendario de actividades cívicas, culturales y festivas desarrolladas para recordar el desarrollo histórico de la ciudad y su papel como eje comercial y de conexión entre distintas localidades del sur peruano.

Feriado regional el 24 de octubre.

Feriados nacionales que restan este 2026

De acuerdo al calendario vigente en Perú, los otros feriados a nivel nacional que quedan en este 2026 son los siguientes:

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Así que recuerda que este 24 de octubre es feriado en la provincia de San Román por el aniversario de la inauguración de esta jurisdicción. La fecha cobra especial relevancia en 2026, cuando Juliaca y sus habitantes conmemoran los 100 años de creación política de la provincia.