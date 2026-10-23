Papa León XIV en el Perú: ¿qué diferencia hay entre feriado y día no laborable?

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno confirmó que por la visita del papa León XIV al Perú del 11 al 16 de noviembre, se declarará días no laborables compensables en distintas regiones del país, tantos para el sector público como para el privado. Conoce en esta nota cuál es la diferencia de esta medida con un feriado.

Diferencia entre día no laborable compensable y feriado

Los días no laborables compensables son disposiciones que puede tomar el Ejecutivo por lo general, para el sector público. El trabajador conserva su remuneración, no obstante, debe recompensarlo en otras fechas, mientras que para el público depende de un acuerdo entre el empleador y el empleado.

Cabe resaltar que las entidades y empresas privadas que ofrezcan servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia, y traslado de valores y expendio de víveres y alimentos, podrán determinar los puestos excluidos a los días referidos.

Decreto que declara días no laborables compensables por visita del papa León XIV.

El Gobierno suele establecer días no laborables en fechas cercanas a feriados con el fin de formar fines de semana largos que contribuyan al impulso del turismo interno y generar un mayor movimiento económico en las diversas regiones del país

Por su parte, los feriados soy fechas que por ley tienen un carácter obligatorio tantos para trabajadores del sector público y privado. Durante estos días el empleado debe recibir su descanso remunerado, y en principio, no tiene la obligación de recuperar las horas que no laboró. No obstante, si acuerda trabajar deberá percibir un pago triple por el día feriado y por la labor realizada.

Visita del papa León al Perú

El sumo pontífice arribará al Perú el 11 de noviembre próximo y permanecerá en el territorio nacional hasta el 16 del mismo mes. Se espera que pise el Perú a las 5:30 pm con un vuelo desde Buenos Aires y aterrice en la Base Aérea del Callao, para luego recibir la bienvenida oficial en Palacio de Gobierno donde se reuniría con la presidenta Keiko Fujimori.

Dos días después se dirigirá a Chiclayo y el 15 enrumbará a Cusco, donde permanecerá una horas para viajar a Pucallpa y luego retornar a Lima donde completará con su agenda.

Tras el anuncio del Gobierno que declaró días no laborables compensables por la visita del papa León XIV al Perú, se ha precisado la diferencia que existe entre esta medida con los feriados que existen por ley en el país.