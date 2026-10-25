Fuertes oleajes destruyen parte del malecón en la playa 'La Herradura' de Chorrillos: vecinos exigen acción

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La infraestructura del malecón de la playa, en el distrito de limeño de Chorrillos, continúa siendo afectado por los fuertes oleajes del mar. A la altura de playa 'La Herradura', las rejas de seguridad perimétrica han cedido a causa de la fuerza del mar. No obstante, esto ha debilitado la base de la plataforma de tránsito peatonal.

Ante ello, los comerciantes locales y vecinos de la zona mencionan que este problema representa un riesgo constante para ellos y para los turistas. Es importante mencionar que la Marina de Guerra del Perú alerta que estas preocupantes condiciones, y el comportamiento del mar, se mantendrá hasta el 25 del presente mes.

🔴🔵 #ExitosaSábado📅📅 | Los fuertes oleajes continúan causando daños en el malecón de la playa La Herradura, en Chorrillos. La situación genera preocupación entre lugareños y comerciantes, quienes advierten sobre la falta de seguridad frente al impacto de las olas. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 24, 2026

Siete postes de red móvil en riesgo de caída

Ante ello, el impacto constante de las olas ha generado el deterioro del suelo del malecón. Este problema pone en peligro a las estructuras cercanas a los negocios y comercio ambulatorio de la zona.

Exitosa Noticias llegó hasta el lugar en mención y recogió el testimonio del dueño de un restaurante y comentó cómo los constantes problemas de este hecho afectan a los transeúntes.

"La alcaldía ya está de salida y quien tiene que hacerse cargo es la Municipalidad de Lima. Han venido y han revisado todo, pero no vienen a solucionar el problema", dijo Carlos, dueño del restaurante Costa Azul.

Según el reporte, son cerca de siete postes de cableado eléctrico y de red móvil los que se encuentran en aparente estado de vulnerabilidad. Se observa que la base sobre la que descansan está cediendo debido a los golpes constantes del mar.

No obstante, esta situación aumenta por la presencia de turistas que llegan para apreciar el mar desde el malecón o tomarse fotografías. Según las declaraciones del testigo, es importante que las autoridades estén presentes para tomar medidas de seguridad al respecto.

Oleajes continuarán hasta el 25 de octubre

Según el pronóstico de la Marina de Guerra, esta ha señalado que la intensidad del mar no disminuirá en el corto plazo, lo que genera preocupación debido a que la próxima autoridad asumirá funciones en enero.

"Vemos desde la ciudad misma, se bajan de sus carros y se asoman, pero uno tiene que decirle que no se asomen, porque se pueden caer, lamentablemente", dijo Carlos, dueño del restaurante Costa Azul.

Ante ello, la falta de señalización y barreras adecuadas empeora la situación, dado que los curiosos continúan bajando de sus vehículos para observar de cerca el fenómeno natural, ignorando la fragilidad del terreno que podría ceder en cualquier momento.