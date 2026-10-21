Capturan a seis venezolanos implicados en el intento de secuestro de empresario en Chorrillos: sujeto disparó a su cómplice

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El martes 20 de octubre, alrededor de las 7:58 a. m., un empresario peruano dedicado al rubro de la mecánica fue víctima de un intento de secuestro en la urbanización Delicias de Villa, en Chorrillos. Según la información preliminar, seis sujetos de nacionalidad venezolana, que se desplazaban en un automóvil y motocicletas, habrían intentado someterlo.

Durante el ataque, uno de los presuntos delincuentes disparó un arma de fuego, pero terminó hiriendo a uno de sus propios cómplices. El sujeto cayó al suelo, mientras que los demás involucrados huyeron del lugar. De esta manera, el intento de secuestro no llegó a concretarse.

Policía Nacional ejecutó operativo entre distritos

Tras lo ocurrido, efectivos policiales desplegaron un operativo en distintas jurisdicciones para ubicar y capturar a los sujetos que huyeron del lugar. Al respecto, el general Ricardo Espinoza brindó mayores detalles sobre las acciones policiales y el proceso de búsqueda de los presuntos implicados.

"De repente a sus malas maniobras de estos delincuentes, lo que sucede es que cometen un incidente tiro. Entre ellos mismo se impactan un proyectil dejando a uno de los cómplices tirado en el piso", afirmó.

Los seis detenidos implicados en el caso de intento de secuestro en Chorrillos (Captura)

Siguieron pistas y características físicas para ubicar a los sospechosos

Según explicó la autoridad policial, los efectivos se desplazaron por distintos distritos de Lima para ubicar a los presuntos delincuentes, quienes se dispersaron por la zona. Finalmente, lograron encontrarlos escondidos e identificarlos por sus características físicas.

"Se han producido capturas en Ate Vitarte, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, en diferentes lugares. Es así como nosotros logramos intervenir un hostal en Ate, y comenzamos a verificar el vehiculo utilizado para el secuestro. En SJL encontramos a los venezolanos con este tipo de arma y sus tatuajes característicos", señaló.

Contaban con un vehículo acondicionado para cometer secuestros

Asimismo, las autoridades identificaron que el vehículo utilizado en las actividades delictivas estaba acondicionado para afrontar distintos escenarios durante el ataque y dificultar las investigaciones policiales.

"El interior del vehículo estaba acondicionado con plástico para que al momento que las v´citimas puedan resultar heridas, se elimine los rastros de sangre, porque la pericia de luminol revela la actividad criminal", sostuvo.

Imagen referencial

Detenidos serían vinculados al Tren de Aragua

Asimismo, el general Espinoza señaló que los detenidos pertenecerían a la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Además, indicó que se les incautaron varios equipos móviles que serán utilizados como parte de las investigaciones correspondientes.