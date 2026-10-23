Chorrillos: sujetos en moto atacan a balazos en playa Agua Dulce y dejan un muerto y dos heridos

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La tarde de este viernes en el distrito de Chorrillos se vio súbitamente impactada por la violencia cuando, aproximadamente a las 5:00 p. m., se desató una feroz balacera en las inmediaciones de la playa Agua Dulce.

De acuerdo con información policial preliminar recogida por Exitosa, las víctimas se encontraban conversando y reunidas cerca de tres motocicletas —una de ellas perteneciente a un repartidor de delivery— cuando de manera sorpresiva otra moto lineal con dos sujetos a bordo irrumpió en el lugar.

Sujetos dispararon más de diez veces

Sin mediar palabra y sin importar la presencia de numerosas personas que circulaban la zona, los hampones abrieron fuego a diestra y siniestra en reiteradas ocasiones.

Tras la violenta ráfaga de disparos, los atacantes huyeron a toda velocidad, dejando el pánico entre los transeúntes y bañistas presentes. Peritos de criminalística que llegaron al lugar para las diligencias de ley recogieron un total de 17 casquillos de bala en la escena del crimen.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Producto de una balacera, un varón que sería un repartidor de delivery fue asesinado al promediar las 5:00 p. m. de hoy, viernes 23 de octubre, en la playa Agua Dulce de Chorrillos. Asimismo, otras dos personas han resultados heridas, habiendo... pic.twitter.com/JiqxxrtKXZ — Exitosa Noticias (@exitosape) October 24, 2026

El fallecido, quien portaba una mochila de reparto por aplicativo, aún no ha sido plenamente identificado, aunque los reportes iniciales indican que sería de nacionalidad venezolana. Su cuerpo, cubierto mientras se dan las diligencias correspondientes, permanece en la zona a la espera del fiscal de turno del Ministerio Público para su posterior traslado a la Morgue Central de Lima.

En tanto, las otras dos personas afectadas, un hombre y una mujer que también resultaron heridos durante la balacera, fueron auxiliadas e ingresadas de emergencia al Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, donde su pronóstico médico se mantiene en reserva debido a la gravedad de las lesiones.

Dos crímenes mortales en menos de 12 horas

Este atentado en la franja costera agudiza la profunda crisis de seguridad ciudadana que golpea al distrito, marcando el segundo homicidio registrado en la jurisdicción en menos de tan solo 12 horas.

Horas antes, durante la mañana de este mismo viernes, el distrito ya se había visto remecido por el asesinato a sangre fría de Hans Luiggui Chumpitaz Mendoza (33), alias 'Palomita Hans' y exintegrante de la organización criminal 'Las Hienas del Morro', quien fue acribillado con más de 30 disparos en la avenida Los Pinos.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Un hombre fue asesinado a balazos a plena luz del día en Chorrillos, frente al centro comercial El Pino. Según la información preliminar, el ataque habría sido perpetrado por sicarios, quienes dispararon contra la víctima y huyeron del lugar.



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La acumulación de estos hechos violentos mantiene en vilo a los vecinos, quienes exigen una respuesta inmediata de las autoridades policiales. Ambos crímenes evidenciaron así una escalada delictiva sin tregua en Chorrillos, obligando a las autoridades a intensificar las investigaciones para dar con los responsables de ambos ataques.