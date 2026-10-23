A plena luz del día: hombre muere tras ataque armado frente a centro comercial en Chorrillos

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre fue asesinado a balazos a plena luz del día en Chorrillos, en los exteriores del centro comercial El Pino. Según la información preliminar, el ataque habría sido perpetrado por presuntos sicarios, quienes dispararon contra la víctima y huyeron del lugar.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, se habrían efectuado cerca de 30 disparos durante el atentado. Asimismo, las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona serán claves para las investigaciones, pues permitirían reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables del crimen.

Cámaras de seguridad relatan como se dio el asesinato

La víctima, identificada como Hans Luigi Chumpitaz Mendoza, se desplazaba en su motocicleta cuando se percató de que otra unidad se aproximaba. A bordo de esta iban dos personas y una de ellas, portaba de un arma de fuego y le disparó a quemarropa.

Tras los primeros disparos, Chumpitaz cayó tendido sobre la pista. Sin embargo, el autor de los disparos descendió del vehículo para verificar el estado de la víctima y continuó disparándole mientras permanecía en el suelo.

Policía busca identificar a los responsables del crimen

Las autoridades de la Policía Nacional continuarán con las investigaciones para dar con el paradero de los delincuentes y esclarecer el sentido del asesinato. Asimismo, se conoció que la víctima, identificada como Hans Chumpitaz, no residía en Chorrillos y que, minutos antes del ataque, habría acudido a visitar a su pareja.

Cámaras de seguridad serán claves en la investigación

Cerca de 15 efectivos policiales permanecen en los alrededores de la escena del crimen, mientras se realizan las diligencias correspondientes. Por su parte, los civiles que transitaban por el centro comercial El Pino se vieron alarmados por la ráfaga de disparos.

Al tratarse de una zona comercial, las cámaras de videovigilancia instaladas en el sector podrían aportar pistas importantes para identificar a los responsables y reconstruir la secuencia del ataque.

El crimen ocurrido en los exteriores del centro comercial El Pino, en Chorrillos, dejó como saldo a un hombre fallecido tras un ataque armado perpetrado a plena luz del día. Según los reportes preliminares, los presuntos sicarios habrían realizado cerca de 30 disparos antes de escapar, por lo que la Policía Nacional continuará con las diligencias para esclarecer el asesinato e identificar a los responsables.