Gobierno otorgará bonos ante el fenómeno El Niño: ¿quiénes serán los beneficiados y por cuánto tiempo?

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori anunció transferencias económicas directas para proteger a los hogares vulnerables frente a los efectos del fenómeno El Niño y el impacto económico de factores externos.

No obstante, las medidas contemplan dos tipos de apoyo: uno dirigido a las familias afectadas por las emergencias climáticas y otro de carácter temporal para mitigar el impacto del encarecimiento de los combustibles.

¿A quiénes están dirigidos los bonos?

Entre los beneficiarios se encuentran familias vulnerables que participan en las cosechas en el sur del Perú, así como habitantes del norte afectados por las intensas lluvias . También se considera a las personas que viven en zonas expuestas a deslizamientos y precipitaciones.

Familias vulnerables del sur andino: hogares que podrían perder parte de sus cosechas o ganado por factores climáticos. El apoyo anunciado para los afectados por El Niño se entregaría durante un periodo de tres a cinco meses, según sus necesidades.

hogares que podrían perder parte de sus cosechas o ganado por factores climáticos. El apoyo anunciado para los afectados por El Niño se entregaría durante un periodo de tres a cinco meses, según sus necesidades. Familias afectadas por lluvias en el norte: hogares expuestos a las fuertes precipitaciones previstas en esa zona del país. Les correspondería el periodo anunciado de tres a cinco meses, dependiendo de la afectación y las necesidades identificadas.

Familias damnificadas por huaicos y desbordes: hogares que sufran daños como consecuencia de estos eventos. También están comprendidos en la ayuda climática prevista para tres a cinco meses; no se anunció una duración exclusiva para este grupo.

hogares que sufran daños como consecuencia de estos eventos. También están comprendidos en la ayuda climática prevista para tres a cinco meses; no se anunció una duración exclusiva para este grupo. Personas vulnerables, incluidos jubilados de la ONP y adultos mayores: población contemplada en un apoyo económico transitorio. El ministro de Economía, Elmer Cuba, señaló que este bono se entregaría durante tres o cuatro meses para enfrentar el alza de combustibles y los riesgos de contracción económica, no específicamente El Niño. Indicó que el pago a jubilados se realizaría en diciembre de 2026.

Montos y condiciones pendientes

El Gobierno anunció S/2.500 millones para financiar las transferencias, dentro de un paquete de S/18.000 millones. La información difundida no precisa cuánto recibirá cada persona o familia, ni establece requisitos, inscripción o cronograma completo. Tampoco confirma que todos los adultos mayores accederán automáticamente.

En síntesis, los anuncios contemplan ayuda de tres a cinco meses por daños climáticos y otro apoyo de tres o cuatro meses por vulnerabilidad económica. Los montos individuales y las condiciones de acceso todavía requieren precisiones oficiales.

De esta manera, el Gobierno busca atender las necesidades de los sectores más vulnerables ante las emergencias climáticas y el incremento del costo de vida. La aplicación de estas medidas permitirá brindar asistencia económica a las poblaciones comprendidas, de acuerdo con las condiciones y los plazos establecidos para cada beneficio.