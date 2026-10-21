Gorillaz en Lima 2026: concierto cambia de local y productora anuncia nuevas entradas

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El concierto de Gorillaz en Lima tendrá un cambio de sede. La productora One Entertainment anunció que la presentación de la banda, ya no se realizará en el Arena 1 Park, ubicado en San Miguel. Además, al haber cambiado de recinto, se pondrá a la venta nuevas entradas al evento.

Concierto de Gorillaz cambia de local a un mes de su presentación en Lima

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la empresa confirmó que el concierto de Gorillaz como parte de su gira The Mountain Tour 2026, ya no se llevará a cabo en Arena 1 Park, sino ahora será en Lurín Live, ubicado en el kilómetro 32 de la Panamericana Sur.

Como parte de la información difundida, se precisó que, mantiene su fecha programada para el lunes 23 de noviembre. Asimismo, precisó que las entradas adquiridas previamente continuarán siendo válidas, por lo que los asistentes no tendrán que realizar ningún trámite adicional para ingresar al evento.

Anuncio de la productora

De acuerdo con el anuncio de One Entertainment, el traslado a Lurín Live busca garantizar la realización del concierto de la agrupación en la capital peruana. La productora informó sobre la modificación de la locación y brindó detalles para que los fanáticos puedan organizar su asistencia.

La nueva sede se encuentra en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 32, en Lurín. Por ello, se recomienda a los asistentes revisar la ubicación y considerar el tiempo de traslado para llegar al nuevo establecimiento.

¿Cuándo salen a la venta las nuevas entradas para Gorillaz?

La nueva venta de entradas para quienes todavía no hayan adquirido sus boletos. Según el comunicado, estarán disponibles desde el jueves 22 de octubre, a partir de las 10:00 a. m., a través de la plataforma Ticketmaster.

Para ello, los interesados podrán ingresar al sitio web de la ticketera para consultar la disponibilidad y realizar la compra correspondiente. La empresa comunicó esta nueva oportunidad de acceso al espectáculo tras confirmar el cambio.

En cuanto a las personas que ya cuentan con entradas, la productora reiteró que estas conservarán su validez para la nueva sede, sin necesidad de efectuar cambios ni completar procedimientos adicionales.

Finalmente, el concierto de Gorillaz en Lima mantiene su programación para el lunes 23 de noviembre, aunque con un cambio de local. Los fanáticos deberán tomar en cuenta el traslado a Lurín Live y mantenerse atentos a los canales oficiales de la productora.