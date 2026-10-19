Música clásica en Lima: Svetlana Smolina vuelve tras una década con un repertorio internacional

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La pianista rusa Svetlana Smolina se presentará el próximo 26 de octubre en el Teatro Municipal de Lima para brindar un único recital que integrará obras emblemáticas del romanticismo europeo, el jazz y sonoridades de la tradición latinoamericana.

El retorno a Lima de Svetlana Smolina

La velada marcará el retorno de la concertista al escenario peruano tras más de una década de su última visita en 2015, consolidando una gira por la región que este año incluyó actuaciones en Argentina, Chile y Ecuador. Durante su trayectoria, la artista ha mantenido un vínculo constante con las audiencias latinoamericanas, resaltando la receptividad del público local en cada una de sus presentaciones.

En esta oportunidad, la estructura conceptual del recital transitará desde la intimidad poética del repertorio romántico hacia secciones caracterizadas por un pulso rítmico más extrovertido y dinámico. El recorrido musical busca plasmar la evolución técnica y la madurez interpretativa de la ejecutante, priorizando el manejo de los matices y el valor expresivo del silencio por encima de la sola velocidad o el virtuosismo.

La reconocida artista regresa al Perú tras una década.

En cuanto a las piezas seleccionadas para la primera parte de la velada, destacan creaciones emblemáticas que demandan tanto el lirismo vocal como la simulación de texturas orquestales sobre el teclado. El programa académico dispuesto para la función en la capital peruana se detalla a continuación:

Pyotr llyich Tchaikovsky - Mikhail Pletnev: Selections from The Nutcracker

Frédéric Chopin: Scherzo No. 2 in B-flat minor, Op. 31

Frédéric Chopin: Waltz in C sharp Minor Op. 64 No. 2

Frédéric Chopin: Polonaise in A-flat major, Op. 53, "Heroic"

Franz Liszt: Liebestraum No. 3 in A-flat major

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1

Fusión de estilos y proyección internacional de la gira

Tras el intermedio, la ejecución abordará un repertorio que incorpora la sofisticación del jazz, elementos del folklore hispanoamericano y ritmos de marcado carácter nacional. La inclusión de arreglos complejos y pasajes inspirados en la guitarra flamenca y la tradición del gaucho latinoamericano expone la versatilidad de la concertista para abordar diversos géneros dentro del instrumento.

Esta segunda sección reunirá piezas de compositores clave de la música del siglo XX y arreglos académicos que extienden el registro técnico del piano hacia la improvisación y la danza. Las obras seleccionadas para complementar la segunda mitad del concierto contemplan la siguiente lista:

Ernesto Lecuona: Malagueña from the Suite Andalucía

Moritz Moszkowski: Caprice espagnol, Op. 37

George Gershwin - Earl Wild: Virtuoso Études "The Man I Love", "I Got Rhythm"

William Bolcom: The Garden of Eden (III. The Serpent's Kiss - Rag-Fantasy)

Alberto Ginastera: Danzas Argentinas, Op. 2, Nos. 2 & 3

Mily Balakirev: Islamey

En ese sentido, Svetlana Smolina reanuda su contacto con el público peruano ofreciendo una muestra representativa de su repertorio internacional, donde convergen el rigor técnico de la música clásica y la riqueza rítmica de diversas tradiciones culturales.