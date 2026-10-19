31 minutos llega por primera vez a Lima: fecha, precio de entrada y preventa para el Radio Guaripolo Tour 2026

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El programa chileno 31 Minutos llegará por primera vez a Lima con su gira Radio Guaripolo Tour 2026. El espectáculo se realizará el martes 8 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas estarán disponibles desde el 21 de octubre mediante Joinnus.

31 Minutos en Lima: cuándo será el concierto y dónde comprar entradas

La presentación tendrá como protagonista a Guaripolo, uno de los personajes más conocidos del programa, dentro de una propuesta que combina música, humor y situaciones propias de su universo. El espectáculo también contará con la participación de otros personajes de la producción chilena, reconocida por sus canciones y segmentos cómicos.

El concierto se desarrollará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, ubicado en el centro de Lima. La fecha anunciada es será para el martes 8 de diciembre, por lo que los seguidores del programa podrán asistir a una presentación en vivo de sus personajes y canciones.

La venta de entradas comenzará este miércoles 21 de octubre mediante Joinnus. La organización también anunció descuentos para clientes de Interbank durante dos periodos de compra, sujetos a la disponibilidad de localidades. Los interesados deberán revisar las condiciones de cada promoción antes de adquirir sus boletos.

Radio Guaripolo Tour 2026: precios y descuentos de las entradas

Los precios anunciados para la presentación de 31 Minutos varían según la zona elegida. La tarifa regular más económica corresponde a General Cultural, mientras que Platinum tendrá el precio más alto. Las localidades estarán distribuidas en cuatro categorías, con diferentes costos para el público.

Estas son las tarifas regulares anunciadas para el espectáculo:

Platinum: S/365.

S/365. VIP: S/275.

S/275. General: S/175.

S/175. General Cultural: S/50.

La preventa contempla un 20% de descuento del 21 de octubre al 8 de noviembre. Asimismo, se ofrecerá un descuento del 15% desde el 9 de noviembre hasta el 8 de diciembre, según las condiciones informadas. Ambas promociones estarán sujetas a la disponibilidad de entradas.

La zona General Cultural no estará incluida en estos descuentos. Por ello, quienes busquen asistir al concierto deberán considerar tanto el precio de la localidad como las condiciones de la preventa al momento de realizar la compra a través de la plataforma habilitada.

El anuncio de la llegada de 31 Minutos a Lima incorpora a la capital peruana en la agenda de presentaciones de Radio Guaripolo Tour 2026. La cita del 8 de diciembre, los precios por zona y la venta de entradas desde el 21 de octubre son los principales datos para quienes planean acudir al espectáculo.