Pisco: cuatro muertos deja el choque frontal de dos vehículos en la antigua Panamericana Sur

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un choque frontal entre un automóvil Chevrolet y una camioneta Hyundai Tucson dejó a cuatro personas fallecidas en la provincia de Pisco, en Ica. el accidente de tránsito ocurrió cerca de las 17:00 en el kilómetro 230 de la antigua Panamericana Sur, frente al grifo Petrol.

Las autoridades confirmaron que entre las víctimas mortales de este siniestro se encuentran dos hombres, una mujer y un niño de apenas tres años de edad. En esa línea, una persona resultó herida y fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco para recibir atención médica.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | En Ica, un violento accidente de tránsito ocurrido en Pisco dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas un menor de tres años.



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Identificación de los vehículos

Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de serenazgo para acordonar el área. Ante ello, iniciaron las primeras diligencias policiales en la zona para recabar las evidencias.

Los vehículos involucrados en el suceso fueron un automóvil de la marca Chevrolet, con placa de rodaje Y2J-391, y una camioneta Hyundai Tucson, de placa ACZ-010, la cual transportaba equipaje. La parte frontal del primer vehículo quedó destruida y con el techo levantado.

La investigación preliminar de la PNP deberá determinar las causas exactas del impacto en el distrito de San Andrés y, con información del peritaje, establecer las eventuales responsabilidades de los conductores.

Sinadef reporta 2378 fallecidos por accidentes de tránsito durante el 2026

Los accidentes de tránsito se mantienen entre las principales causas de muerte violenta en el Perú. Cabe mencionar que estas incidencias viales continúan sumando víctimas en diversas regiones del territorio nacional.

Según cifras recientes del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), el país acumula 2.378 fallecidos a causa de estos siniestros en lo que va del año 2026. Lima concentra la mayor cantidad con 520 muertes, seguida por Puno con 232, Arequipa con 162, Cusco con 141 y Piura con 139.

No obstante, para reportar cualquier emergencia vial, las personas pueden comunicarse al 105 de la PNP, al 116 del Cuerpo General de Bomberos, al 106 del SAMU o al 110 de la Policía de Carreteras indicando la ubicación exacta.