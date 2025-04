Huacho: Extorsionador llama a su víctima cuando se encontraba presentando denuncia en la comisaría

23/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Huacho, un extorsionador realizó una llamada telefónica a su víctima cuando se encontraba en la comisaría para denunciar las amenazas que recibe. Dicho momento quedó grabado, pero las autoridades tuvieron reacción nula ante las amenazas.

Víctima de extorsión fue amenazado en plena comisaría

Un empresario que era víctima de extorsionadores que circulan por la provincia de Huacho, decidió denunciar a los involucrados y se dirigió a la Comisaría PNP ubicada en la localidad. El hombre había recibido constantes llamadas y mensajes con contenido extorsivo.

Además de que le exigían montos de dinero a cambio de no hacerle daño. Fue justamente en la jefatura de policía y mientras realizaba la denuncia cuando recibió la llamada de los criminales. Dicha comunicación se realizó en presencia de los oficiales de la delegación policial.

La conversación que tuvieron la víctima con el criminal, reveló que efectivamente le habían exigido un pago y que incluso le habían realizado un reglaje al propio empresario. Todo este suceso quedó grabado como evidencia de la actividad criminal en su contra.

Incluso el hombre buscó negociar; pero de manera amenazante el extorsionador indicó que no le haga perder el tiempo y que a la próxima vez no se le iba a hablar y directamente irían a atacarlo. Si bien dicho hecho debió quedar como evidencia, el desenlace no fue el mejor.

Autoridades ignoraron amenaza de extorsión

Pese a que en la grabación de la amenaza recibida por parte del empresario se podía observar a varios efectivos policiales mientras escuchaban la llamada. No se procedió ni se le dio protección a la víctima, quien fue enviado a su vivienda sin el procedimiento requerido.

Esto terminó en que en horas de la noche, el hombre sufriera un ataque en su hogar. Frente a lo acontecido, la víctima compartió el video mencionado como denuncia al nulo accionar de las autoridades. Quienes increparon después por la filtración de la grabación.

De esta manera, un empresario fue víctima de una amenaza extorsiva mientras estaba en una comisaría para denunciar que era víctima de criminales. Sin embargo, las autoridades policiales no actuaron pese a tener la evidencia frente a ellos.