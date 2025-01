Víctor Zanabria niega presunto reglaje contra Alberto Otárola: "No estamos para eso"

El Comandante General de la PNP, Víctor Zanabria, negó las acusaciones de presunto reglaje contra el expremier Alberto Otárola y aseguró que la Policía Nacional se encuentra abocada a la lucha contra el crimen.

En declaraciones para Canal N, Zanabria rechazó tajantemente las acusaciones formuladas por el expremier y calificó como una "vergüenza" que se señale a la PNP por estos supuestos hechos.

"A mi me da vergüenza que no echen a nosotros que estamos descuidando personal para hacer acciones que no nos interesan. Nosotros estamos avocados en la lucha contra el delito", declaró para el medio local.